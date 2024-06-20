Атака российских дронов на Киев: ПВО уничтожило все цели, предварительно разрушений нет

Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ударные дроны были уничтожены на подступах к столице. На данный момент в Киеве не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с юга, пролетели через Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Черниговскую области и пытались атаковать Киев с северо-восточного направления.
"Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице (тип и количество в своих отчетах обнародуют Воздушные Силы)", - говорится в сообщении.
По информации КМВА, на данный момент в столице не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие.
Кроме того, была угроза крылатых ракет от стратегических бомбардировщиков Ту-95. Но сейчас пуски ракет не подтверждены. В воздушном пространстве Украины ракеты не отслеживаются, сообщили в администрации.
Напомним, в ночь на 20 июня в Киеве и ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков ракет и ударных БпЛА.
В Киеве и области по вражеским дронам работали средства Противовоздушной обороны.
Воздушные Силы сообщали о ракете курсом на Днепр/Запорожье. После этого взрыв произошел в Запорожской области. Также два взрыва слышали в Днепре.
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