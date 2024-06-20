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Атака российских дронов на Киев: ПВО уничтожило все цели, предварительно разрушений нет

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ударные дроны были уничтожены на подступах к столице. На данный момент в Киеве не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие.

По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с юга, пролетели через Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Черниговскую области и пытались атаковать Киев с северо-восточного направления.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице (тип и количество в своих отчетах обнародуют Воздушные Силы)", - говорится в сообщении.

По информации КМВА, на данный момент в столице не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие.

Кроме того, была угроза крылатых ракет от стратегических бомбардировщиков Ту-95. Но сейчас пуски ракет не подтверждены. В воздушном пространстве Украины ракеты не отслеживаются, сообщили в администрации.

Российская атака дронами и ракетами на Украину

Напомним, в ночь на 20 июня в Киеве и ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы пусков ракет и ударных БпЛА.

В Киеве и области по вражеским дронам работали средства Противовоздушной обороны.

Воздушные Силы сообщали о ракете курсом на Днепр/Запорожье. После этого взрыв произошел в Запорожской области. Также два взрыва слышали в Днепре.

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