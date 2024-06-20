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Атака російських дронів на Київ: ППО знищила усі цілі, попередньо руйнувань немає

Четвер 20 червня 2024 05:12
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Атака російських дронів на Київ: ППО знищила усі цілі, попередньо руйнувань немає Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ударні дрони були знищені на підступах до столиці. Наразі у Києві не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з півдня, пролетіли через Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області і намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку.

«Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці (тип та кількість в своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили)», - йдеться у повідомленні.

За інформацією КМВА, на даний момент в столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.

Крім того, існувала загроза крилатих ракет від стратегічних бомбардувальників Ту-95. Але на даний момент пуски ракет не підтверджені. В повітряному просторі України ракети не відслідковуються, повідомили в адміністрації.

Російська атака дронами і ракетами на Україну

Нагадаємо, у ніч на 20 червня в Києві і низці інших регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків ракет та ударних БпЛА.

У Києві та області по ворожих дронах працювали засоби Протиповітряної оборони.

Повітряні Сили повідомляли про ракету курсом на Дніпро/Запоріжжя. Після цього вибух пролунав у Запорізькій області. Також два вибухи чули у Дніпрі.

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