Атака российских дронов на Киев: ПВО уничтожило все цели, предварительно разрушений нет

Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ударные дроны были уничтожены на подступах к столице. На данный момент в Киеве не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию .

По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с юга, пролетели через Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Черниговскую области и пытались атаковать Киев с северо-восточного направления.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице (тип и количество в своих отчетах обнародуют Воздушные Силы)", - говорится в сообщении.

По информации КМВА, на данный момент в столице не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие.

Кроме того, была угроза крылатых ракет от стратегических бомбардировщиков Ту-95. Но сейчас пуски ракет не подтверждены. В воздушном пространстве Украины ракеты не отслеживаются, сообщили в администрации.

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