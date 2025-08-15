UA

Атака росіян на Дніпропетровщину: в ДСНС показали фото наслідків

Фото: наслідки атаки росіян на Дніпропетровську область 15 серпня (ДСНС України)
Автор: Антон Корж

В Державній службі з надзвичайних ситуацій показали фото з місця ракетної атаки росіян по Дніпропетровщині 15 серпня. Окупанти били по цивільних - зокрема, під удар потрапила маршрутка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС України.

В ДСНС зазначили, що вдень 15 серпня ворог атакував ракетами Дніпровський район. Через атаку є жертви та виникла пожежа.

"Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна поранена. Пошкоджень зазнали декілька транспортних засобів. Виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Рятувальники ліквідували займання", - сказано у повідомленні.

Також в ДСНС опублікували фото з місця подій.

Фото: наслідки атаки росіян на Дніпропетровщину 15 серпня (ДСНС)

Нагадаємо, що російські окупанти вдень 15 серпня обстріляли Дніпро балістичними ракетами. Було чутно щонайменше два вибухи. Попередньо, окупанти застосували ракети "Іскандер-М", або їхні північнокорейські "клони". Внаслідок атаки виникла пожежа.

За даними Дніпропетровської ОВА, атака росіян вбила одну людину та поранила ще одну. Під удар потрапили звичайні цивільні люди та автотранспорт.

