Атака россиян на Днепропетровщину: в ГСЧС показали фото последствий

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали фото с места ракетной атаки россиян по Днепропетровской области 15 августа. Оккупанты били по гражданским - в частности, под удар попала маршрутка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.
В ГСЧС отметили, что днем 15 августа враг атаковал ракетами Днепровский район. Из-за атаки есть жертвы и возник пожар.
"В результате атаки погиб один человек, еще один ранен. Повреждения получили несколько транспортных средств. Возник пожар сухой травы на открытой территории. Спасатели ликвидировали возгорание", - сказано в сообщении.
Также в ГСЧС опубликовали фото с места событий.
Напомним, что российские оккупанты днем 15 августа обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Было слышно по меньшей мере два взрыва. Предварительно, оккупанты применили ракеты "Искандер-М", или их северокорейские "клоны". В результате атаки возник пожар.
По данным Днепропетровской ОГА, атака россиян убила одного человека и ранила еще одного. Под удар попали обычные гражданские люди и автотранспорт.