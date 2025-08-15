RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Атака россиян на Днепропетровщину: в ГСЧС показали фото последствий

Фото: последствия атаки россиян на Днепропетровскую область 15 августа (ГСЧС Украины)
Автор: Антон Корж

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали фото с места ракетной атаки россиян по Днепропетровской области 15 августа. Оккупанты били по гражданским - в частности, под удар попала маршрутка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.

В ГСЧС отметили, что днем 15 августа враг атаковал ракетами Днепровский район. Из-за атаки есть жертвы и возник пожар.

"В результате атаки погиб один человек, еще один ранен. Повреждения получили несколько транспортных средств. Возник пожар сухой травы на открытой территории. Спасатели ликвидировали возгорание", - сказано в сообщении.

Также в ГСЧС опубликовали фото с места событий.

Фото: последствия атаки россиян на Днепропетровщину 15 августа (ГСЧС)

 

Напомним, что российские оккупанты днем 15 августа обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Было слышно по меньшей мере два взрыва. Предварительно, оккупанты применили ракеты "Искандер-М", или их северокорейские "клоны". В результате атаки возник пожар.

По данным Днепропетровской ОГА, атака россиян убила одного человека и ранила еще одного. Под удар попали обычные гражданские люди и автотранспорт.

Днепропетровская областьГСЧСВойна в Украине