Атака РФ зруйнувала офіс українського виробника косметики Nika Zemlyanikina
Унаслідок російської атаки зруйновано офіс українського виробника косметики та продукції для манікюру Nika Zemlyanikina. Команда компанії не постраждала, а замовлення для покупців продовжать виконувати у звичайному режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву засновниці бренду Ніки Землянікіної.
Разом із приміщенням компанія втратила техніку й обладнання. За словами засновниці, збитки становлять десятки тисяч доларів.
Попри руйнування, ніхто з команди не постраждав. Засновниця зазначила, що в момент атаки в офісі не було працівниць.
Попри значні матеріальні втрати, засновниця зізналася, що переживає навіть через особисті речі, які залишилися в зруйнованому офісі. Вона також розповіла про емоційний стан після пережитого та наголосила, що не почувається незламною.
Водночас компанія продовжить працювати. Склад Nika Zemlyanikina розташований в іншому місці, тому продукція не постраждала. Покупці й надалі зможуть замовляти креми для рук, лаки для нігтів та інші товари, а обслуговування відбуватиметься у штатному режимі.
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