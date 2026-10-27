Атака РФ зруйнувала офіс українського виробника косметики Nika Zemlyanikina

Унаслідок російської атаки зруйновано офіс українського виробника косметики та продукції для манікюру Nika Zemlyanikina. Команда компанії не постраждала, а замовлення для покупців продовжать виконувати у звичайному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву засновниці бренду Ніки Землянікіної .

Разом із приміщенням компанія втратила техніку й обладнання. За словами засновниці, збитки становлять десятки тисяч доларів.

Попри руйнування, ніхто з команди не постраждав. Засновниця зазначила, що в момент атаки в офісі не було працівниць.

Попри значні матеріальні втрати, засновниця зізналася, що переживає навіть через особисті речі, які залишилися в зруйнованому офісі. Вона також розповіла про емоційний стан після пережитого та наголосила, що не почувається незламною.

Водночас компанія продовжить працювати. Склад Nika Zemlyanikina розташований в іншому місці, тому продукція не постраждала. Покупці й надалі зможуть замовляти креми для рук, лаки для нігтів та інші товари, а обслуговування відбуватиметься у штатному режимі.

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