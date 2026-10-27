ua en ru
Вт, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Атака РФ зруйнувала офіс українського виробника косметики Nika Zemlyanikina

11:35 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Анастасія Мацепа
Атака РФ зруйнувала офіс українського виробника косметики Nika Zemlyanikina Фото: офіс українського виробника косметики Nika Zemlyanikina зруйновано внаслідок російської атаки (ДСНС Київ)
Додати як бажане джерело в Google

Унаслідок російської атаки зруйновано офіс українського виробника косметики та продукції для манікюру Nika Zemlyanikina. Команда компанії не постраждала, а замовлення для покупців продовжать виконувати у звичайному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву засновниці бренду Ніки Землянікіної.

Разом із приміщенням компанія втратила техніку й обладнання. За словами засновниці, збитки становлять десятки тисяч доларів.

Попри руйнування, ніхто з команди не постраждав. Засновниця зазначила, що в момент атаки в офісі не було працівниць.

Попри значні матеріальні втрати, засновниця зізналася, що переживає навіть через особисті речі, які залишилися в зруйнованому офісі. Вона також розповіла про емоційний стан після пережитого та наголосила, що не почувається незламною.

Водночас компанія продовжить працювати. Склад Nika Zemlyanikina розташований в іншому місці, тому продукція не постраждала. Покупці й надалі зможуть замовляти креми для рук, лаки для нігтів та інші товари, а обслуговування відбуватиметься у штатному режимі.

Читайте також: У Києві через російську атаку пошкоджено магазин Auchan Чернігівська: він тимчасово не працюватиме

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бізнес Війна в Україні
Новини
Київ скували затори після обстрілу: Південний міст перекритий, метро курсує не всюди
Київ скували затори після обстрілу: Південний міст перекритий, метро курсує не всюди
Аналітика
Судний день Нетаньягу. Чому вибори в Ізраїлі загрожують підірвати Близький Схід
Роман Коткореспондент РБК-Україна Судний день Нетаньягу. Чому вибори в Ізраїлі загрожують підірвати Близький Схід