Атака РФ разрушила офис украинского производителя косметики Nika Zemlyanikina

В результате российской атаки разрушен офис украинского производителя косметики и продукции для маникюра Nika Zemlyanikina. Команда компании не пострадала, а заказы для покупателей продолжат выполнять в обычном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление основательницы бренда Ники Земляникиной .

Вместе с помещением компания потеряла технику и оборудование. По словам основательницы, ущерб составляет десятки тысяч долларов.

Несмотря на разрушение, никто из команды не пострадал. Основательница отметила, что в момент атаки в офисе не было работниц.

Несмотря на значительные материальные потери, основательница призналась, что переживает даже из-за личных вещей, которые остались в разрушенном офисе. Она также рассказала об эмоциональном состоянии после пережитого и подчеркнула, что не чувствует себя несгибаемой.

В то же время, компания продолжит работать. Состав Nika Zemlyanikina расположен в другом месте, потому продукция не пострадала. Покупатели и дальше смогут заказывать кремы для рук, лаки для ногтей и другие товары, а обслуживание будет проходить в штатном режиме.

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