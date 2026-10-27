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У Києві через російську атаку пошкоджено магазин Auchan Чернігівська: він тимчасово не працюватиме

10:55 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Анастасія Мацепа
У Києві через російську атаку пошкоджено магазин Auchan Чернігівська: він тимчасово не працюватиме Фото: магазин Auchan Чернігівська в ТРК ''Проспект'' у Києві тимчасово припинив роботу (скриншот з відео у мережі)
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У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено магазин Auchan Чернігівська, розташований у ТРК ''Проспект''. Постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мережі Auchan.

Увечері в понеділок, 26 жовтня, під час російської атаки зазнав пошкоджень магазин Auchan Чернігівська в торговельно-розважальному комплексі ''Проспект'' у Києві.

За інформацією компанії, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі магазин тимчасово не працюватиме. Його відкриття відкладено до завершення оцінки стану приміщення та проведення необхідних відновлювальних робіт.

Де працює мережа Auchan в Україні

Міжнародна мережа роздрібної торгівлі Auchan була заснована у Франції в 1961 році. В Україні компанія працює з 2008 року.

Наразі мережа має фізичні магазини в п’яти містах України: Києві, Львові, Житомирі, Дніпрі та Одесі. Також компанія розвиває онлайн-магазин auchan.ua, який здійснює доставку по всій країні.

За даними компанії, в Україні Auchan працевлаштовує близько 3500 співробітників і пропонує понад 200 різних професій.

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