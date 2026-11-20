Під час масованої атаки 20 листопада російни пошкодили залізничну інфраструктуру на деяких ділянках. Низка поїздів затримується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Попри одну з наймасованіших ракетно-дронових атак, продовжуємо рух. Водночас суворо дотримуємося всіх безпекових заходів і в разі загрози для наших пасажирів та працівників проводимо евакуацію", - йдеться в повідомленні.
В "Укрзалізниці" зазначили, що це була надскладна ніч для моніторингових груп і всіх залізничників, які зараз на зміні.
Київська кільцева електричка вже відновлює рух. Вона допоможе киянам дістатися з лівого берега на правий і навпаки.
Приміські поїзди в Києві та області теж продовжують рух із дотриманням безпекових заходів.
Наразі через постійні загрози затримується низка поїздів. Детальна інформація - на сайті "Укрзалізниці".
Також є ділянки, де ворог пошкодив залізничну інфраструктуру. Залізничники вже працють над тим, щоб максимально швидко все відновити.
Нагадаємо, вночі 20 листопада Росія масовано атакувала Україну балістикою та крилатими ракетами.
Зокрема, у Києві внаслідок обстрілу загинули троє людей. За попередньою інформацією, це працівники "Київводоканалу", поранених близько 15.
Також частина Києва залишилася без світла.
У Львові внаслідок масованої атаки ворога також є руйнування.