У Львові унаслідок масованої атаки ворога є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міського голови Львова Андрія Садового.

"Ворожа атака триває. Залишайтесь у безпечному місці", - закликав Садовий.

У Львові на вулиці Лазаренка впали уламки шахеда. Пошкоджено два автомобілі, а в гуртожитку вибито вікна.

На вулиці Пулюя на тротуарі знайшли частину ракети. На місці працюють рятувальники.

У селі Лисиничі пошкоджено приватний будинок. Травмованих і пожеж немає.

Після відбою тривоги служби обстежать будинки. Садовий також повідомив, що інформацію оновлюватимуть.

За розпорядженням "Укренерго" у Львові та області ввели графіки аварійних відключень.

Це - наслідок удару по енергетиці Львівської області, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Нагадаємо, що Росія вночі масовано атакувала Україну балістикою та крилатими ракетами.

Під ударом опинилися також Київ і Харків.