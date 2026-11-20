Во время массированной атаки 20 ноября россияне повредили железнодорожную инфраструктуру на некоторых участках. Ряд поездов задерживается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Несмотря на одну из самых массированных ракетно-дроновых атак, продолжаем движение. В то же время строго соблюдаем все меры безопасности и в случае угрозы для наших пассажиров и работников проводим эвакуацию", - говорится в сообщении.
В "Укрзализныце" отметили, что это была сверхсложная ночь для мониторинговых групп и всех железнодорожников, которые сейчас на смене.
Киевская кольцевая электричка уже восстанавливает движение. Она поможет киевлянам добраться с левого берега на правый и наоборот.
Пригородные поезда в Киеве и области тоже продолжают движение с соблюдением мер безопасности.
Из-за постоянных угроз задерживается ряд поездов. Подробная информация - на сайте "Укрзализныци".
Также есть участки, где враг повредил железнодорожную инфраструктуру. Железнодорожники уже трудятся над тем, чтобы максимально быстро все восстановить.
Напомним, ночью 20 ноября Россия массированно атаковала Украину баллистикой и крылатыми ракетами.
В частности, в Киеве в результате обстрелапогибли три человека. По предварительной информации, это работники "Киевводоканала", раненых около 15 человек.
Также часть Киева осталась без света.
Во Львове в результате массированной атаки врага также есть разрушения.