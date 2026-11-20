"Несмотря на одну из самых массированных ракетно-дроновых атак, продолжаем движение. В то же время строго соблюдаем все меры безопасности и в случае угрозы для наших пассажиров и работников проводим эвакуацию", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" отметили, что это была сверхсложная ночь для мониторинговых групп и всех железнодорожников, которые сейчас на смене.

Киевская кольцевая электричка уже восстанавливает движение. Она поможет киевлянам добраться с левого берега на правый и наоборот.

Пригородные поезда в Киеве и области тоже продолжают движение с соблюдением мер безопасности.



Из-за постоянных угроз задерживается ряд поездов. Подробная информация - на сайте "Укрзализныци".



Также есть участки, где враг повредил железнодорожную инфраструктуру. Железнодорожники уже трудятся над тем, чтобы максимально быстро все восстановить.