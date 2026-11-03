Прорахований удар у день виборів у США: Зеленський назвав головну ціль РФ
Росія завдала прорахованого масованого удару по Україні саме в день виборів до Конгресу США. Головною ціллю стала енергетика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Складний масований удар нанесли росіяни цієї ночі, прорахований передусім проти критичної інфраструктури", - зазначив Зеленський.
За його словами, головна мішень - генерація та підстанції в Одеській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Дніпровській, Чернівецькій, Чернігівській і Рівненській областях. У багатьох містах і громадах тривають аварійні та екстрені відключення.
У Харкові росіяни вдарили по міській клінічній лікарні. Постраждали 73 людини, пошкоджено кардіологічне відділення, де лікувалися пацієнти.
За ніч Росія випустила 289 ударних дронів, 17 балістичних і 59 крилатих ракет. Тривога триває, є загроза нових ракет і дронів.
"Дуже показово, що все це в день американських виборів у Конгрес", - наголосив він.
"Росіяни вважають, що Америка цей їх сигнал не помітить. Але потрібно помічати і зупиняти такий терор", - заявив президент.
Зеленський закликав допомагати Україні захищати небо.
"Інакше Росія ніколи не припинить своїх ракетних ударів", - сказав він.
Як повідомляло РБК-Україна, Росія випустила по Україні ракети та 289 ударних дронів.
Сили ППО збили або подавили 309 цілей, але ракети й дрони влучили на 23 локаціях.
Також речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про особливості нічної атаки.
Близько третьої ночі летіли балістичні ракети, а ближче до ранку - крилаті.