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Прорахований удар у день виборів у США: Зеленський назвав головну ціль РФ

10:48 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Прорахований удар у день виборів у США: Зеленський назвав головну ціль РФ Фото: наслідки удару по Дніпру 3 листопада (t.me/dsns_telegram)
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Росія завдала прорахованого масованого удару по Україні саме в день виборів до Конгресу США. Головною ціллю стала енергетика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Складний масований удар нанесли росіяни цієї ночі, прорахований передусім проти критичної інфраструктури", - зазначив Зеленський.

За його словами, головна мішень - генерація та підстанції в Одеській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Дніпровській, Чернівецькій, Чернігівській і Рівненській областях. У багатьох містах і громадах тривають аварійні та екстрені відключення.

У Харкові росіяни вдарили по міській клінічній лікарні. Постраждали 73 людини, пошкоджено кардіологічне відділення, де лікувалися пацієнти.

За ніч Росія випустила 289 ударних дронів, 17 балістичних і 59 крилатих ракет. Тривога триває, є загроза нових ракет і дронів.

"Дуже показово, що все це в день американських виборів у Конгрес", - наголосив він.

"Росіяни вважають, що Америка цей їх сигнал не помітить. Але потрібно помічати і зупиняти такий терор", - заявив президент.

Зеленський закликав допомагати Україні захищати небо.

"Інакше Росія ніколи не припинить своїх ракетних ударів", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія випустила по Україні ракети та 289 ударних дронів.

Сили ППО збили або подавили 309 цілей, але ракети й дрони влучили на 23 локаціях.

Також речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про особливості нічної атаки.

Близько третьої ночі летіли балістичні ракети, а ближче до ранку - крилаті.

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Володимир Зеленський Війна в Україні Ракети Атака дронів
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