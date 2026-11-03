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У Києві, на Київщині та Дніпропетровщині ввели екстрені відключення світла

07:31 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
У Києві, на Київщині та Дніпропетровщині ввели екстрені відключення світла Фото: відключення світла діють у трьох регіонах (Getty Images)
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Вранці 3 листопада в Києві, Київській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла. Рішення ухвалили за командою Укренерго, графіки наразі не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Екстрені знеструмлення діють у трьох регіонах:

  • Київ;
  • Київська область;
  • Дніпропетровська область.

Екстрені відключення застосовують у разі критичної ситуації в енергосистемі. На цей час заздалегідь оприлюднені графіки не працюють, а світло можуть вимикати без попередження.

У ДТЕК пообіцяли повідомляти про зміни у своєму Telegram-каналі.

Знеструмлення запровадили під час масованої атаки РФ, яка тривала з ночі. Росія била по Україні ракетами і дронами, вибухи лунали зокрема на Вінниччині.

Про те, що енергетика знову стане однією з головних цілей, Зеленський попереджав напередодні. За даними розвідки, Росія готувала масований удар насамперед по енергетичних і логістичних об'єктах. Атаки почалися ще вночі, коли окупанти запустили балістичні ракети по Харкову, Дніпропетровщині та Вінниччині.

Через попередні удари по енергооб'єктах 2 листопада в Україні діяли графіки погодинних відключень. Того ж дня в Києві через сильні перепади напруги частково зупинялося метро.

У Міненерго пояснили, чому світло зникає поза графіками. Основна причина - пошкодження енергетичних об'єктів під час обстрілів. Війна також ускладнила роботу енергетиків, яким доводиться змінювати схеми ремонту.

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Київ Київська область Дніпропетровська область Відключеня світла
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