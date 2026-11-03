У Києві, на Київщині та Дніпропетровщині ввели екстрені відключення світла

Вранці 3 листопада в Києві, Київській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла. Рішення ухвалили за командою Укренерго, графіки наразі не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Екстрені знеструмлення діють у трьох регіонах:

Київ;

Київська область;

Дніпропетровська область.

Екстрені відключення застосовують у разі критичної ситуації в енергосистемі. На цей час заздалегідь оприлюднені графіки не працюють, а світло можуть вимикати без попередження.

У ДТЕК пообіцяли повідомляти про зміни у своєму Telegram-каналі.

Знеструмлення запровадили під час масованої атаки РФ, яка тривала з ночі. Росія била по Україні ракетами і дронами, вибухи лунали зокрема на Вінниччині.