ua en ru
Вт, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вдарила по медичному закладу в Харкові під час нічної атаки балістикою

03:51 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Росія вдарила по медичному закладу в Харкові під час нічної атаки балістикою Фото: російська атака триває (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

У ніч на 3 листопада під час комбінованої атаки на Харків одна з російських ракет влучила в медичний заклад у Немишлянському районі. Подробиць про постраждалих поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Одне з влучань припало на медичний заклад у Немишлянському районі Харкова. Який саме заклад зазнав удару наразі невідомо.

Цієї ночі Харків опинився під комбінованим ударом. За словами міського голови Ігоря Терехова, окупанти атакували місто балістичними ракетами та керованими авіабомбами.

Оновлено 4:05

Внаслідок російського удару по медзакладу в Немишлянському районі постраждали четверо людей. Будівля зазнала серйозних руйнувань, повідомив Ігор Терехов.

Удар по Харкову став частиною масштабної нічної атаки. Цієї ночі Росія запустила балістичні ракети по Україні, зокрема на Дніпропетровщину та Вінниччину. Повітряні сили фіксували ракети, що рухались на Кривий Ріг, Зеленодольськ, Ладижин і Гайсин.

Про загрозу такого удару Зеленський попереджав увечері 2 листопада. За даними української розвідки, Росія планувала новий масований обстріл, спрямований насамперед проти енергетики та логістики. Президент вважає, що Москва розраховувала на вибори в США, які відвернуть увагу світу.

"А події в Україні, наші складнощі з ракетами для ППО, будуть поза увагою світу", - сказав Зеленський.

До цього стало відомо, що Путін вимагає від армії продовжувати масовані удари по українських об'єктах. Київ також отримав інформацію про плани Кремля посилити терор.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Харків Війна в Україні
Новини
Газ по 60 грн - ще не межа: Куюн пояснив причини стрибка цін на АЗС
Газ по 60 грн - ще не межа: Куюн пояснив причини стрибка цін на АЗС
Аналітика
Де небезпечно, там будуть роботи: офіцер 3-ї штурмової про нову роль НРК
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Де небезпечно, там будуть роботи: офіцер 3-ї штурмової про нову роль НРК