Росія вдарила по медичному закладу в Харкові під час нічної атаки балістикою

У ніч на 3 листопада під час комбінованої атаки на Харків одна з російських ракет влучила в медичний заклад у Немишлянському районі. Подробиць про постраждалих поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Удар по Харкову став частиною масштабної нічної атаки. Цієї ночі Росія запустила балістичні ракети по Україні , зокрема на Дніпропетровщину та Вінниччину. Повітряні сили фіксували ракети, що рухались на Кривий Ріг, Зеленодольськ, Ладижин і Гайсин.

Цієї ночі Харків опинився під комбінованим ударом. За словами міського голови Ігоря Терехова, окупанти атакували місто балістичними ракетами та керованими авіабомбами.

Одне з влучань припало на медичний заклад у Немишлянському районі Харкова. Який саме заклад зазнав удару наразі невідомо.

Про загрозу такого удару Зеленський попереджав увечері 2 листопада. За даними української розвідки, Росія планувала новий масований обстріл, спрямований насамперед проти енергетики та логістики. Президент вважає, що Москва розраховувала на вибори в США, які відвернуть увагу світу.

"А події в Україні, наші складнощі з ракетами для ППО, будуть поза увагою світу", - сказав Зеленський.

До цього стало відомо, що Путін вимагає від армії продовжувати масовані удари по українських об'єктах. Київ також отримав інформацію про плани Кремля посилити терор.