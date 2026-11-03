Кілька хвиль ракет, багато дронів: у ЗСУ назвали особливості нічної атаки РФ

Росія атакувала Україну кількома хвилями: близько третьої ночі летіли балістичні ракети, а під ранок - крилаті. Ворог бив по критичній інфраструктурі і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил Юрія Ігната на телемарафоні.

Які ракети застосував ворог

"Атака відбулася кількома хвилями: близько третьої ночі ворог застосував балістичні ракети, а ближче до ранку полетіли крилаті", - розповів Ігнат.

За його словами, це були ракети Х-101 зі стратегічної авіації, "Іскандер-К", а також балістичні "Циркони", "Іскандер-М" або КN-23. Ще противник використав керовані авіаційні ракети Х-59 і Х-69.

Ігнат додав, що напередодні військові попереджали про підготовку масованого удару. Про це свідчила активність стратегічної авіації на аеродромах базування.

"Цієї ночі противник спрямував велику кількість засобів ураження саме по об’єктах критичної інфраструктури та енергетики", - наголосив речник.

Зараз триває атака реактивних дронів. Вони заходять з півночі та півдня, зокрема через Одеську, Миколаївську та Чернігівську області, і летять переважно на захід.

Чому тактика атак майже не змінюється

"На жаль, для нас це вже, так би мовити, звичний масований удар, тому тактика застосування противником загалом не змінилася", - сказав Ігнат.

Ворог враховує, які сили й засоби можуть залучити Сили оборони та Повітряні сили. Також він бере до уваги дефіцит боєприпасів, зенітних керованих та авіаційних ракет і погодні умови. З огляду на це обирає напрямки та маршрути.

Крилаті ракети, запущені з літаків, зокрема з району Вологодської області, заходять через східні регіони. Далі вони рухаються до об’єктів, які ворог планує атакувати.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада Росія випустила ракети та 289 ударних дронів.

Сили ППО збили або подавили 309 цілей, але ракети й дрони влучили на 23 локаціях.