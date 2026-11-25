У результаті атаки РФ в ніч на 25 листопада було пошкоджено будівлю готелю-гуртожитку Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби кіностудії у Facebook.
Громадянам розповіли, що сьогодні вночі (25 листопада) біля готелю-гуртожитку кіностудії імені Олександра Довженка відбулось "падіння шахіду".
Внаслідок цього - вибуховою хвилею - було вибито всі вікна будівлі.
"З 1-го по 9-й поверхи", - уточнили у прес-службі кіностудії та поділились відповідними кадрами з місця події.
Наголошується, що ніхто з мешканців готелю-гуртожитку не постраждав.
Уточнюється, що в цьому приміщенні (розташованому в Києві) мешкають:
"Наразі документуємо збитки та власними силами намагаємося надати допомогу мешканцям гуртожитку", - підсумували у прес-службі кіностудії.
Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка (одна з найстаріших в Україні) вже неодноразово повідомляла про пошкодження та втрати майна на тлі російських атак.
Так, у червні було знищено найбільшу та найстарішу колекцію костюмів країни.
Наприкінці вересня повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці на території кіностудії спалахнула пожежа (інцидент стався на тлі чергової повітряної атаки РФ).
7 жовтня від масованої ракетної атаки постраждав трипавільйонний корпус кіностудії.
Нагадаємо, в ніч на 25 листопада РФ атакувала Україну понад сотнею безпілотників різних типів.
У столиці внаслідок російського обстрілу було пошкоджено Шевченківський райсуд.
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