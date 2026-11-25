Що відомо про наслідки ворожої атаки

Громадянам розповіли, що сьогодні вночі (25 листопада) біля готелю-гуртожитку кіностудії імені Олександра Довженка відбулось "падіння шахіду".

Внаслідок цього - вибуховою хвилею - було вибито всі вікна будівлі.

"З 1-го по 9-й поверхи", - уточнили у прес-службі кіностудії та поділились відповідними кадрами з місця події.

Наголошується, що ніхто з мешканців готелю-гуртожитку не постраждав.

Уточнюється, що в цьому приміщенні (розташованому в Києві) мешкають:

ветерани;

колишні працівники кіностудії;

діячі культури.

"Наразі документуємо збитки та власними силами намагаємося надати допомогу мешканцям гуртожитку", - підсумували у прес-службі кіностудії.

Наслідки попередніх атак РФ

Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка (одна з найстаріших в Україні) вже неодноразово повідомляла про пошкодження та втрати майна на тлі російських атак.

Так, у червні було знищено найбільшу та найстарішу колекцію костюмів країни.

Наприкінці вересня повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці на території кіностудії спалахнула пожежа (інцидент стався на тлі чергової повітряної атаки РФ).

7 жовтня від масованої ракетної атаки постраждав трипавільйонний корпус кіностудії.