Кіностудія Довженка у Києві знову постраждала через атаку РФ

Національна кіностудія імені Олександра Довженка в Києві знову постраждала внаслідок російського обстрілу вночі 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook кіностудії.

Зазначається, що загиблих внаслідок ворожої атаки немає. На місці працюють рятувальники, поліція і екстрена медична допомога.

"Знову важка ніч та ранок поганих новин. Від масованої ракетної атаки постраждав трипавільйонний корпус кіностудії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у червні Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві - одну з найстаріших кіностудій України. Тоді було знищено найбільшу та найстарішу колекцію костюмів країни.

Також 30 вересня повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці на території кіностудії імені Олександра Довженка спалахнула пожежа.

Інцидент стався на тлі чергової повітряної атаки РФ.