Є влучання на 18 локаціях: як ППО відбивала нічну атаку РФ
У ніч на 25 листопада Росія атакувала Україну понад 100 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість ворожих цілей, проте сталося чимало влучань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 24 листопада противник запустив 112 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема 66 реактивних, дрони "Гербера" та безпілотники-імітатори "Пародія".
Запуски здійснювалися з напрямків Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також з тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила та подавила 88 ворожих безпілотників типу Shahed (47 із них - реактивні), "Гербера" та БпЛА інших типів.
Водночас зафіксовано влучання ворожих дронів на 18 локаціях. На ще 13 локаціях впали уламки збитих безпілотників.
Повітряні сили попереджають, що станом на ранок повітряна атака ворога триває. У повітряному просторі України залишаються декілька російських дронів.
До речі, раніше ми розповідали, що Україна та Норвегія створили новий комплекс ППО Desna.
Також стало відомо, що глава Міноборони США досі не погодив надання Україні 48 ракет для Patriot.
На тлі останніх подій єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав країни ЄС передати Україні ракети Patriot зі своїх запасів.