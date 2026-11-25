У ніч на 25 листопада Росія атакувала Україну понад 100 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили більшість ворожих цілей, проте сталося чимало влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 24 листопада противник запустив 112 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема 66 реактивних, дрони "Гербера" та безпілотники-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з напрямків Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також з тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила та подавила 88 ворожих безпілотників типу Shahed (47 із них - реактивні), "Гербера" та БпЛА інших типів.

Водночас зафіксовано влучання ворожих дронів на 18 локаціях. На ще 13 локаціях впали уламки збитих безпілотників.

Повітряні сили попереджають, що станом на ранок повітряна атака ворога триває. У повітряному просторі України залишаються декілька російських дронів.