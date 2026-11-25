У Києві троє людей дістали поранення внаслідок влучання російського дрона у двір 16-поверхівки ввечері 24 листопада. Поліція оприлюднила фото наслідків атаки на Шевченківський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

У Шевченківському районі після влучання дрона у двір виникла пожежа на першому та другому поверхах 16-поверхового житлового будинку.

Нагадаємо, ввечері 24 листопада після атаки РФ у Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа у 16-поверхівці та її дворі. Тоді міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про двох постраждалих, яким надали допомогу на місці.

Того ж дня російські дрони атакували й Голосіївський район столиці. Рятувальники ліквідували пожежі після удару по нежитловій будівлі. Унаслідок тієї атаки загиблих і постраждалих не було.