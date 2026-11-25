У Києві внаслідок російського обстрілу 24 листопада зазнала пошкоджень будівля Шевченківського районного суду. Наразі відповідні служби ліквідовують наслідки атаки та встановлюють масштаб руйнувань.

У суді зазначили, що вживають необхідних заходів, аби не допустити зупинення здійснення правосуддя та забезпечити належне функціонування установи.

Водночас учасників судових процесів і відвідувачів попередили про можливі тимчасові незручності та попросили з розумінням поставитися до ситуації.

Якщо в організації роботи суду відбудуться зміни, про це додатково повідомлять на його офіційному вебсайті.

Наразі інформації про масштаб пошкоджень будівлі та можливі зміни в графіку роботи суду немає.