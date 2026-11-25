У Києві внаслідок російського обстрілу пошкоджено Шевченківський райсуд
У Києві внаслідок російського обстрілу 24 листопада зазнала пошкоджень будівля Шевченківського районного суду. Наразі відповідні служби ліквідовують наслідки атаки та встановлюють масштаб руйнувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шевченківській районний суд міста Києва.
У суді зазначили, що вживають необхідних заходів, аби не допустити зупинення здійснення правосуддя та забезпечити належне функціонування установи.
Водночас учасників судових процесів і відвідувачів попередили про можливі тимчасові незручності та попросили з розумінням поставитися до ситуації.
Якщо в організації роботи суду відбудуться зміни, про це додатково повідомлять на його офіційному вебсайті.
Наразі інформації про масштаб пошкоджень будівлі та можливі зміни в графіку роботи суду немає.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що ввечері 24 листопада російський безпілотник влучив у двір 16-поверхового житлового будинку в Шевченківському районі Києва. Унаслідок удару виникла пожежа на першому та другому поверхах багатоповерхівки.
Спочатку було відомо про двох постраждалих, яким медики надали допомогу на місці. Згодом поліція повідомила про трьох поранених. Також пошкоджень зазнали сусідні житлові будинки, дитячий садок, офісне приміщення, готель та автомобілі.