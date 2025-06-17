Атака РФ паралізувала Київ: де зупинився рух і що з транспортом

Де у Києві не проїхати

Згідно з інформацією прес-служби Патрульної поліції України у Facebook, учасникам дорожнього руху в Києві потрібно звертати увагу на те, що рух транспорту перекритий:

вулицею Вацлава Гавела;

проспектом Повітряних Сил (від перехрестя з вулицею Волинською до Жулянського шляхопроводу);

вулицею Бориспільською (від вулиці Ялтинської до вулиці Старобориспільської).

"Прилеглими вулицями рух транспорту ускладнений", - повідомили водіям і пасажирам.

Насамкінець громадян закликали враховувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Що відомо про зміни в русі громадського транспорту

У прес-службі КП "Київпастранс" у Telegram про зміни в русі громадського транспорту столиці повідомляли від самого ранку.

Відомо, що внаслідок нічної атаки було зафіксовано пошкодження елементів транспортної інфраструктури.

Станом на 06:48 через пошкодження контактної мережі був тимчасово зупинений рух:

трамвайного маршруту №15;

трамвайного маршруту №22.

"Фахівці працюють над ліквідацією наслідків. Про відновлення руху повідомимо додатково", - уточнили у комунальному підприємстві.

Зміни в русі деяких трамваїв (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Внаслідок перекриття руху транспорту на вул. Бориспільській, рух автобусних маршрутів №51, №63 і №115 було організовано так:

ст. м. "Либідська" - вул. Привокзальна;

вул. Космонавта Поповича - вул. Привокзальна;

Контрактова пл. - вул. Привокзальна.

Зміни в русі автобусів №51, №63 і №115 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Через перекриття руху транспорту на вул. М. Василенка, автобус №14т почав курсувати від Контрактової площі до вулиці Василенка.

Зміни в русі автобуса №14т (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Станом на 07:18 повідомлялось про перекриття руху транспорту на вул. Сирецька, через що автобус №72 рухався по вул. Куренівській, вул. Кирилівській і далі по маршруту.

Зміни в русі автобуса №72 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Дещо пізніше - о 07:40 - "Київпастранс" повідомив про перекриття руху транспорту на проспекті Повітряних сил (у напрямку аеропорту).

Через це рух автобусів №78 було організовано до Кільцевої дороги.

Зміни в русі автобуса №78 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Крім того, було перекрито рух транспорту на вул. В. Чорновола, внаслідок чого автобуси №75 почали курсувати із розворотом на Кільцевій дорозі.

Зміни в русі автобуса №75 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)