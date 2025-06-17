Атака РФ паралізувала Київ: де зупинився рух і що з транспортом

У результаті масованого ворожого обстрілу Києва дронами й ракетами, рух певними вулицями й проспектами міста перекритий або ускладнений. Деякий громадський транспорт також курсує зі змінами.
Докладніше про те, де саме у столиці рух транспорту перекритий або ускладнений, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з інформацією прес-служби Патрульної поліції України у Facebook, учасникам дорожнього руху в Києві потрібно звертати увагу на те, що рух транспорту перекритий:
"Прилеглими вулицями рух транспорту ускладнений", - повідомили водіям і пасажирам.
Насамкінець громадян закликали враховувати цю інформацію під час планування свого маршруту.
У прес-службі КП "Київпастранс" у Telegram про зміни в русі громадського транспорту столиці повідомляли від самого ранку.
Відомо, що внаслідок нічної атаки було зафіксовано пошкодження елементів транспортної інфраструктури.
Станом на 06:48 через пошкодження контактної мережі був тимчасово зупинений рух:
"Фахівці працюють над ліквідацією наслідків. Про відновлення руху повідомимо додатково", - уточнили у комунальному підприємстві.
Внаслідок перекриття руху транспорту на вул. Бориспільській, рух автобусних маршрутів №51, №63 і №115 було організовано так:
Через перекриття руху транспорту на вул. М. Василенка, автобус №14т почав курсувати від Контрактової площі до вулиці Василенка.
Станом на 07:18 повідомлялось про перекриття руху транспорту на вул. Сирецька, через що автобус №72 рухався по вул. Куренівській, вул. Кирилівській і далі по маршруту.
Дещо пізніше - о 07:40 - "Київпастранс" повідомив про перекриття руху транспорту на проспекті Повітряних сил (у напрямку аеропорту).
Через це рух автобусів №78 було організовано до Кільцевої дороги.
Крім того, було перекрито рух транспорту на вул. В. Чорновола, внаслідок чого автобуси №75 почали курсувати із розворотом на Кільцевій дорозі.
Нагадаємо, цієї ночі (17 червня) війська РФ атакували Україну з використанням щонайменше 440 дронів та 32 ракет різних типів.
За словами президента Володимира Зеленського, сьогоднішній удар по Києву (із використанням дронів і ракет) - один із найбільш страшних.
Спершу повідомлялось про руйнування у 12 точках, однак згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що під вогнем опинилися 27 локацій у різних районах міста (зокрема у Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському).
Відомо також, що Київ було атаковано, ракетою з касетними боєприпасами (було знайдено уламки й кулі, призначені для ураження людей).
У понад тисячі будинків у столиці після удару РФ зникло світло.
За останніми даними відомо про щонайменше 14 загиблих, однак ця інформація ще уточнюється. Тим часом кількість постраждалих зросла до 114 осіб, 68 з яких госпіталізовано до медичних закладів міста.
Дещо згодом про наслідки ворожого комбінованого удару по Київській області розповів очільник ОВА Микола Калашник.
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