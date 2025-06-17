Росіяни нанесли комбінований удар по Київській області: пошкоджені будинки та авто, є поранена

Російська армія в ніч з 16 на 17 червня атакувала громади Київської області з використанням ударних дронів та ракет різних типів. Відомо про одну постраждалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

"Цілеспрямований терор росіян проти мирного цивільного населення. Київщина була масовано атакована БпЛА та ракетами різних типів. Повітряна тривога тривала всю ніч. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - зазначив Калашник.

За його словами, під час атаки росіяни поранили 55-річну жінку у Вишгородському районі. У неї різана рана плеча. Вся необхідна медична допомога була надана на місці. Також пошкоджений приватний будинок, у ньому вибиті вікна.

"Також приватний будинок, два автомобілі та господарчі споруди пошкоджено у Фастівському районі. У Броварському районі ліквідована пожежа господарчої будівлі на території підприємства. Пошкоджено приватний будинок. В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди", - додав він.

За словами керівника Київської ОВА, усім постраждалим, чиє майно було пошкоджено, буде надано необхідну допомогу.