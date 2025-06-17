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Атака РФ паралізувала Київ: де зупинився рух і що з транспортом

Вівторок 17 червня 2025 10:22
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Атака РФ паралізувала Київ: де зупинився рух і що з транспортом На деяких дорогах Києва можуть бути затори (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У результаті масованого ворожого обстрілу Києва дронами й ракетами, рух певними вулицями й проспектами міста перекритий або ускладнений. Деякий громадський транспорт також курсує зі змінами.

Докладніше про те, де саме у столиці рух транспорту перекритий або ускладнений, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де у Києві не проїхати

Згідно з інформацією прес-служби Патрульної поліції України у Facebook, учасникам дорожнього руху в Києві потрібно звертати увагу на те, що рух транспорту перекритий:

  • вулицею Вацлава Гавела;
  • проспектом Повітряних Сил (від перехрестя з вулицею Волинською до Жулянського шляхопроводу);
  • вулицею Бориспільською (від вулиці Ялтинської до вулиці Старобориспільської).

"Прилеглими вулицями рух транспорту ускладнений", - повідомили водіям і пасажирам.

Насамкінець громадян закликали враховувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Атака РФ паралізувала Київ: де зупинився рух і що з транспортомПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Що відомо про зміни в русі громадського транспорту

У прес-службі КП "Київпастранс" у Telegram про зміни в русі громадського транспорту столиці повідомляли від самого ранку.

Відомо, що внаслідок нічної атаки було зафіксовано пошкодження елементів транспортної інфраструктури.

Станом на 06:48 через пошкодження контактної мережі був тимчасово зупинений рух:

  • трамвайного маршруту №15;
  • трамвайного маршруту №22.

"Фахівці працюють над ліквідацією наслідків. Про відновлення руху повідомимо додатково", - уточнили у комунальному підприємстві.

Атака РФ паралізувала Київ: де зупинився рух і що з транспортомЗміни в русі деяких трамваїв (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Внаслідок перекриття руху транспорту на вул. Бориспільській, рух автобусних маршрутів №51, №63 і №115 було організовано так:

  • ст. м. "Либідська" - вул. Привокзальна;
  • вул. Космонавта Поповича - вул. Привокзальна;
  • Контрактова пл. - вул. Привокзальна.

Атака РФ паралізувала Київ: де зупинився рух і що з транспортомЗміни в русі автобусів №51, №63 і №115 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Через перекриття руху транспорту на вул. М. Василенка, автобус №14т почав курсувати від Контрактової площі до вулиці Василенка.

Атака РФ паралізувала Київ: де зупинився рух і що з транспортомЗміни в русі автобуса №14т (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Станом на 07:18 повідомлялось про перекриття руху транспорту на вул. Сирецька, через що автобус №72 рухався по вул. Куренівській, вул. Кирилівській і далі по маршруту.

Атака РФ паралізувала Київ: де зупинився рух і що з транспортомЗміни в русі автобуса №72 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Дещо пізніше - о 07:40 - "Київпастранс" повідомив про перекриття руху транспорту на проспекті Повітряних сил (у напрямку аеропорту).

Через це рух автобусів №78 було організовано до Кільцевої дороги.

Атака РФ паралізувала Київ: де зупинився рух і що з транспортомЗміни в русі автобуса №78 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Крім того, було перекрито рух транспорту на вул. В. Чорновола, внаслідок чого автобуси №75 почали курсувати із розворотом на Кільцевій дорозі.

Атака РФ паралізувала Київ: де зупинився рух і що з транспортомЗміни в русі автобуса №75 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Нагадаємо, цієї ночі (17 червня) війська РФ атакували Україну з використанням щонайменше 440 дронів та 32 ракет різних типів.

За словами президента Володимира Зеленського, сьогоднішній удар по Києву (із використанням дронів і ракет) - один із найбільш страшних.

Спершу повідомлялось про руйнування у 12 точках, однак згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що під вогнем опинилися 27 локацій у різних районах міста (зокрема у Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському).

Відомо також, що Київ було атаковано, ракетою з касетними боєприпасами (було знайдено уламки й кулі, призначені для ураження людей).

У понад тисячі будинків у столиці після удару РФ зникло світло.

За останніми даними відомо про щонайменше 14 загиблих, однак ця інформація ще уточнюється. Тим часом кількість постраждалих зросла до 114 осіб, 68 з яких госпіталізовано до медичних закладів міста.

Дещо згодом про наслідки ворожого комбінованого удару по Київській області розповів очільник ОВА Микола Калашник.

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