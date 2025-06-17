Атака РФ парализовала Киев: где остановилось движение и что с транспортом

В результате массированного вражеского обстрела Киева дронами и ракетами, движение по определенным улицам и проспектам города перекрыто или затруднено. Некоторый общественный транспорт также курсирует с изменениями.

Подробнее о том, где именно в столице движение транспорта перекрыто или затруднено, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где в Киеве не проехать

Согласно информации пресс-службы Патрульной полиции Украины в Facebook, участникам дорожного движения в Киеве нужно обращать внимание на то, что движение транспорта перекрыто:

по улице Вацлава Гавела;

по проспекту Воздушных Сил (от перекрестка с улицей Волынской до Жулянского путепровода);

по улице Бориспольской (от улицы Ялтинской до улицы Старобориспольской).

"По прилегающим улицам движение транспорта затруднено", - сообщили водителям и пассажирам.

В завершение граждан призвали учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Что известно об изменениях в движении общественного транспорта

В пресс-службе КП "Киевпастранс" в Telegram об изменениях в движении общественного транспорта столицы сообщали с самого утра.

Известно, что в результате ночной атаки было зафиксировано повреждение элементов транспортной инфраструктуры.

По состоянию на 06:48 из-за повреждения контактной сети было временно остановлено движение:

трамвайного маршрута №15;

трамвайного маршрута №22.

"Специалисты работают над ликвидацией последствий. О возобновлении движения сообщим дополнительно", - уточнили в коммунальном предприятии.

Изменения в движении некоторых трамваев (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Вследствие перекрытия движения транспорта на ул. Бориспольской, движение автобусных маршрутов №51, №63 и №115 было организовано так:

ст. м. "Лыбедская" - ул. Привокзальная;

ул. Космонавта Поповича - ул. Привокзальная;

Контрактовая пл. - ул. Привокзальная.

Изменения в движении автобусов №51, №63 и №115 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Из-за перекрытия движения транспорта на ул. Н. Василенко, автобус №14т начал курсировать от Контрактовой площади до улицы Василенко.

Изменения в движении автобуса №14т (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

По состоянию на 07:18 сообщалось о перекрытии движения транспорта на ул. Сырецкая, из-за чего автобус №72 двигался по ул. Куреневской, ул. Кирилловской и далее по маршруту.

Изменения в движении автобуса №72 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Несколько позже - в 07:40 - "Киевпастранс" сообщил о перекрытии движения транспорта на проспекте Воздушных сил (в направлении аэропорта).

Из-за этого движение автобусов №78 было организовано до Кольцевой дороги.

Изменения в движении автобуса №78 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Кроме того, было перекрыто движение транспорта на ул. В. Черновола, в результате чего автобусы №75 начали курсировать с разворотом на Кольцевой дороге.

Изменения в движении автобуса №75 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)