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Атака РФ парализовала Киев: где остановилось движение и что с транспортом

Вторник 17 июня 2025 10:22
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Атака РФ парализовала Киев: где остановилось движение и что с транспортом На некоторых дорогах Киева могут быть пробки (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В результате массированного вражеского обстрела Киева дронами и ракетами, движение по определенным улицам и проспектам города перекрыто или затруднено. Некоторый общественный транспорт также курсирует с изменениями.

Подробнее о том, где именно в столице движение транспорта перекрыто или затруднено, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где в Киеве не проехать

Согласно информации пресс-службы Патрульной полиции Украины в Facebook, участникам дорожного движения в Киеве нужно обращать внимание на то, что движение транспорта перекрыто:

  • по улице Вацлава Гавела;
  • по проспекту Воздушных Сил (от перекрестка с улицей Волынской до Жулянского путепровода);
  • по улице Бориспольской (от улицы Ялтинской до улицы Старобориспольской).

"По прилегающим улицам движение транспорта затруднено", - сообщили водителям и пассажирам.

В завершение граждан призвали учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Атака РФ парализовала Киев: где остановилось движение и что с транспортомПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Что известно об изменениях в движении общественного транспорта

В пресс-службе КП "Киевпастранс" в Telegram об изменениях в движении общественного транспорта столицы сообщали с самого утра.

Известно, что в результате ночной атаки было зафиксировано повреждение элементов транспортной инфраструктуры.

По состоянию на 06:48 из-за повреждения контактной сети было временно остановлено движение:

  • трамвайного маршрута №15;
  • трамвайного маршрута №22.

"Специалисты работают над ликвидацией последствий. О возобновлении движения сообщим дополнительно", - уточнили в коммунальном предприятии.

Атака РФ парализовала Киев: где остановилось движение и что с транспортомИзменения в движении некоторых трамваев (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Вследствие перекрытия движения транспорта на ул. Бориспольской, движение автобусных маршрутов №51, №63 и №115 было организовано так:

  • ст. м. "Лыбедская" - ул. Привокзальная;
  • ул. Космонавта Поповича - ул. Привокзальная;
  • Контрактовая пл. - ул. Привокзальная.

Атака РФ парализовала Киев: где остановилось движение и что с транспортомИзменения в движении автобусов №51, №63 и №115 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Из-за перекрытия движения транспорта на ул. Н. Василенко, автобус №14т начал курсировать от Контрактовой площади до улицы Василенко.

Атака РФ парализовала Киев: где остановилось движение и что с транспортомИзменения в движении автобуса №14т (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

По состоянию на 07:18 сообщалось о перекрытии движения транспорта на ул. Сырецкая, из-за чего автобус №72 двигался по ул. Куреневской, ул. Кирилловской и далее по маршруту.

Атака РФ парализовала Киев: где остановилось движение и что с транспортомИзменения в движении автобуса №72 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Несколько позже - в 07:40 - "Киевпастранс" сообщил о перекрытии движения транспорта на проспекте Воздушных сил (в направлении аэропорта).

Из-за этого движение автобусов №78 было организовано до Кольцевой дороги.

Атака РФ парализовала Киев: где остановилось движение и что с транспортомИзменения в движении автобуса №78 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Кроме того, было перекрыто движение транспорта на ул. В. Черновола, в результате чего автобусы №75 начали курсировать с разворотом на Кольцевой дороге.

Атака РФ парализовала Киев: где остановилось движение и что с транспортомИзменения в движении автобуса №75 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Напомним, этой ночью (17 июня) войска РФ атаковали Украину с использованием не менее 440 дронов и 32 ракет различных типов.

По словам президента Владимира Зеленского, сегодняшний удар по Киеву (с использованием дронов и ракет) - один из самых страшных.

Сначала сообщалось о разрушениях в 12 точках, однако позже министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что под огнем оказались 27 локаций в разных районах города (в частности в Дарницком, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском).

Известно также, что Киев был атакован ракетой с кассетными боеприпасами (были найдены обломки и шары, предназначенные для поражения людей).

В более чем тысяче домов в столице после удара РФ пропал свет.

По последним данным известно о по меньшей мере 14 погибших, однако эта информация еще уточняется. Между тем количество пострадавших возросло до 114 человек, 68 из которых госпитализированы в медицинские учреждения города.

Несколько позже о последствиях вражеского комбинированного удара по Киевской области рассказал глава ОВА Николай Калашник.

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