Атака РФ парализовала Киев: где остановилось движение и что с транспортом
В результате массированного вражеского обстрела Киева дронами и ракетами, движение по определенным улицам и проспектам города перекрыто или затруднено. Некоторый общественный транспорт также курсирует с изменениями.
Подробнее о том, где именно в столице движение транспорта перекрыто или затруднено, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Где в Киеве не проехать
Согласно информации пресс-службы Патрульной полиции Украины в Facebook, участникам дорожного движения в Киеве нужно обращать внимание на то, что движение транспорта перекрыто:
- по улице Вацлава Гавела;
- по проспекту Воздушных Сил (от перекрестка с улицей Волынской до Жулянского путепровода);
- по улице Бориспольской (от улицы Ялтинской до улицы Старобориспольской).
"По прилегающим улицам движение транспорта затруднено", - сообщили водителям и пассажирам.
В завершение граждан призвали учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Что известно об изменениях в движении общественного транспорта
В пресс-службе КП "Киевпастранс" в Telegram об изменениях в движении общественного транспорта столицы сообщали с самого утра.
Известно, что в результате ночной атаки было зафиксировано повреждение элементов транспортной инфраструктуры.
По состоянию на 06:48 из-за повреждения контактной сети было временно остановлено движение:
- трамвайного маршрута №15;
- трамвайного маршрута №22.
"Специалисты работают над ликвидацией последствий. О возобновлении движения сообщим дополнительно", - уточнили в коммунальном предприятии.
Изменения в движении некоторых трамваев (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Вследствие перекрытия движения транспорта на ул. Бориспольской, движение автобусных маршрутов №51, №63 и №115 было организовано так:
- ст. м. "Лыбедская" - ул. Привокзальная;
- ул. Космонавта Поповича - ул. Привокзальная;
- Контрактовая пл. - ул. Привокзальная.
Изменения в движении автобусов №51, №63 и №115 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Из-за перекрытия движения транспорта на ул. Н. Василенко, автобус №14т начал курсировать от Контрактовой площади до улицы Василенко.
Изменения в движении автобуса №14т (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
По состоянию на 07:18 сообщалось о перекрытии движения транспорта на ул. Сырецкая, из-за чего автобус №72 двигался по ул. Куреневской, ул. Кирилловской и далее по маршруту.
Изменения в движении автобуса №72 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Несколько позже - в 07:40 - "Киевпастранс" сообщил о перекрытии движения транспорта на проспекте Воздушных сил (в направлении аэропорта).
Из-за этого движение автобусов №78 было организовано до Кольцевой дороги.
Изменения в движении автобуса №78 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Кроме того, было перекрыто движение транспорта на ул. В. Черновола, в результате чего автобусы №75 начали курсировать с разворотом на Кольцевой дороге.
Изменения в движении автобуса №75 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Напомним, этой ночью (17 июня) войска РФ атаковали Украину с использованием не менее 440 дронов и 32 ракет различных типов.
По словам президента Владимира Зеленского, сегодняшний удар по Киеву (с использованием дронов и ракет) - один из самых страшных.
Сначала сообщалось о разрушениях в 12 точках, однако позже министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что под огнем оказались 27 локаций в разных районах города (в частности в Дарницком, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском).
Известно также, что Киев был атакован ракетой с кассетными боеприпасами (были найдены обломки и шары, предназначенные для поражения людей).
В более чем тысяче домов в столице после удара РФ пропал свет.
По последним данным известно о по меньшей мере 14 погибших, однако эта информация еще уточняется. Между тем количество пострадавших возросло до 114 человек, 68 из которых госпитализированы в медицинские учреждения города.
Несколько позже о последствиях вражеского комбинированного удара по Киевской области рассказал глава ОВА Николай Калашник.
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