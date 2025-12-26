Атака РФ по Одещині: Словаччина підтвердила пошкодження судна під її прапором

За словами віцепрем’єр-міністра України Олексія Кулеби, атака торкнулася портів Одеської та Миколаївської областей. Було пошкоджено склади та інші об’єкти портової інфраструктури, однак екстрені служби оперативно ліквідували пожежі.

"Ворог продовжує свої спроби знищити логістику морськими портами України та підірвати економіку та продовольчу безпеку", - написав Кулеба.

Міністерство закордонних справ Словаччини вже уточнило, що на борту словацького судна під час атаки нікого не було, а керували ним українські моряки. При цьому на ньому немає і не працює жоден громадянин Словаччини,



Річкове судно "Маджестік" перебувало в порту Одеси. Через пошкодження воно наразі непридатне для плавання.

Ситуацію ретельно відстежують у співпраці з посольством Словаччини в Києві, а словацьким юридичним та фізичним особам обіцяна допомога за запитом.

Крім того, Олексій Кулеба згадав про пошкодження судна, що ходить під прапором Палау. Він не уточнив масштаби збитків, але зазначив, що спалахнули пожежі та постраждали склади.

А ще Кулеба зазначив, що внаслідок подібних ударів у сусідній Миколаївській області було пошкоджено судно під ліберійським прапором на терміналі. Там про постраждалих також не повідомлялося. При цьому екстрені служби гасили пожежі в кількох місцях.