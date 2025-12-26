Атака РФ по Одесской области: Словакия подтвердила повреждение судна под ее флагом

Российские удары по украинским портам повредили суда под флагами Словакии, Палау и Либерии, спровоцировав пожары и разрушения портовой инфраструктуры, но жертв нет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба в Telegram, а также издание ЅІоѵак Spectator.
По словам вице-премьер-министра Украины Алексея Кулебы, атака затронула порты Одесской и Николаевской областей. Были повреждены склады и другие объекты портовой инфраструктуры, однако экстренные службы оперативно ликвидировали пожары.
"Враг продолжает свои попытки уничтожить логистику морскими портами Украины и подорвать экономику и продовольственную безопасность", - написал Кулеба.
Министерство иностранных дел Словакии уже уточнило, что на борту словацкого судна во время атаки никого не было, а руководили им украинские моряки. При этом на нем нет и не работает ни один гражданин Словакии,
Речное судно "Маджестик" находилось в порту Одессы. Из-за повреждений оно пока непригодно для плавания.
Ситуацию тщательно отслеживают в сотрудничестве с посольством Словакии в Киеве, а словацким юридическим и физическим лицам обещана помощь по запросу.
Кроме того, Алексей Кулеба упомянул о повреждении судна, ходящего под флагом Палау. Он не уточнил масштабы ущерба, но отметил, что вспыхнули пожары и пострадали склады.
А еще Кулеба отметил, что в результате подобных ударов в соседней Николаевской области было повреждено судно под либерийским флагом на терминале. Там о пострадавших также не сообщалось. При этом экстренные службы тушили пожары в нескольких местах.
В последнее время Россия усилила удары по ключевым экспортным портам и транспортным сообщениям в рамках продолжающегося вторжения в Украину, что создает дополнительное давление на украинскую логистику.
Так, в ночь на 26 декабря россияне всю ночь били по портам и энергообъектам Одесской области.
При этом в результате массированных атак россиян по инфраструктуре порта Южный Одесской области была зафиксирована утечка растительного масла в акваторию Черного моря.
А в результате атаки 23 декабря в порту Одессы пострадало гражданское судно под флагом Ливана, которое перевозило украинскую сою.