Атака РФ по Одесской области: Словакия подтвердила повреждение судна под ее флагом

Фото: повреждение судна под флагом Словакии в порту Одессы (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Оксана Гапончук

Российские удары по украинским портам повредили суда под флагами Словакии, Палау и Либерии, спровоцировав пожары и разрушения портовой инфраструктуры, но жертв нет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба в Telegram, а также издание ЅІоѵак Spectator.

По словам вице-премьер-министра Украины Алексея Кулебы, атака затронула порты Одесской и Николаевской областей. Были повреждены склады и другие объекты портовой инфраструктуры, однако экстренные службы оперативно ликвидировали пожары.

"Враг продолжает свои попытки уничтожить логистику морскими портами Украины и подорвать экономику и продовольственную безопасность", - написал Кулеба.

Министерство иностранных дел Словакии уже уточнило, что на борту словацкого судна во время атаки никого не было, а руководили им украинские моряки. При этом на нем нет и не работает ни один гражданин Словакии,

Речное судно "Маджестик" находилось в порту Одессы. Из-за повреждений оно пока непригодно для плавания.

Ситуацию тщательно отслеживают в сотрудничестве с посольством Словакии в Киеве, а словацким юридическим и физическим лицам обещана помощь по запросу.

Кроме того, Алексей Кулеба упомянул о повреждении судна, ходящего под флагом Палау. Он не уточнил масштабы ущерба, но отметил, что вспыхнули пожары и пострадали склады.

А еще Кулеба отметил, что в результате подобных ударов в соседней Николаевской области было повреждено судно под либерийским флагом на терминале. Там о пострадавших также не сообщалось. При этом экстренные службы тушили пожары в нескольких местах.

 

Что известно об ударах по портам

В последнее время Россия усилила удары по ключевым экспортным портам и транспортным сообщениям в рамках продолжающегося вторжения в Украину, что создает дополнительное давление на украинскую логистику.

Так, в ночь на 26 декабря россияне всю ночь били по портам и энергообъектам Одесской области.

При этом в результате массированных атак россиян по инфраструктуре порта Южный Одесской области была зафиксирована утечка растительного масла в акваторию Черного моря.

А в результате атаки 23 декабря в порту Одессы пострадало гражданское судно под флагом Ливана, которое перевозило украинскую сою.

