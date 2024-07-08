Атака РФ на Киев: уже известно о 7 погибших, в "Охматдете" под завалами люди

В результате сегодняшних ракетных обстрелов Киева известно о семи погибших. Под завалами в детской больнице "Охматдет" могут находиться еще люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства внутренних дел (МВД) Игоря Клименко в эфире телемарафона.

"На данный момент имеем семь погибших. Аварийные работы продолжаются непосредственно здесь в детской больнице "Охматдет". Корпуса, которые разбирают сейчас волонтеры, медицинский персонал, полицейские, работники ГСЧС. Сейчас еще будут силы из Национальной гвардии для того, чтобы быстро разобрать завалы и спасти возможно людей, которые там находятся сейчас под", - заявил Клименко.

По словам главы МВД, сейчас спасатели имеют три часа так называемого "золотого времени", чтобы спасти тех, кто может находиться под завалами в больнице. Перед этим был спасен еще один человек.

"Сейчас ждем тяжелую технику, которая после разборов завалов вручную, будет поднимать плиты для того, чтобы посмотреть и максимально сделать, чтобы спасти людей", - добавил он.

В частности по состоянию на сейчас в Киеве известно о 25 пострадавших.

Последствия массированного обстрела Украины

Как рассказал Клименко, россияне также обстреляли Днепр, Кривой Рог и Донецкую область. В результате обстрела известно об около 20 погибших людях. В частности полсотни получили ранения.

"Спасатели, полицейские, кинологи, взрывотехники, психологи - все наши службы с привлечением инженерной техники будут работать непрерывно, пока не завершат поисково-спасательные работы. Мы уже обустраиваем пункты психологической помощи, работают группы следователей, которые фиксируют эти преступления. Каждый, кто нуждается в помощи, может обратиться к любому работнику системы МВД", - добавил глава МВД.

Ракетный обстрел Киева

Около 09:50 в Украине второй раз за сутки прозвучала масштабная воздушная тревога. После пуска ракет сначала взрывы прозвучали в Кропивницком районе и Кривом Роге. Позже стало известно также о работе ПВО в Киевской области и Киеве.

В Киеве в результате обстрела зафиксировано падение обломков в ряде районов. В частности враг атаковал детскую больницу "Охматдет".

Все подробности массированного обстрела - в материале РБК-Украина.