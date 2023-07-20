Атака на південь: Єрмак пояснив, як світ має реагувати на російський терор

Після нічної атаки на Миколаїв та Одесу Єрмак зазначив, що російський терор відбувається проти мирних людей та об'єктів інфраструктури, складів, у спробі знищити можливості постачати продовольство до країн Глобального Півдня.

Голова ОП підкреслив, що є лише одна відповідь на терор - і це протидія.

"Ворог розуміє тільки мову сили. Цей терор відбувається як проти українців, так і проти держав Глобального Півдня, де росіяни хочуть створити проблеми з їжею, а також Заходу, де за задумом росіян має бути криза біженців", - написав він.

Єрмак закликав усіх об'єднатися проти цього зла.

"Економіка Росії повинна зазнати нищівного санкційного удару, ВПК повинен бути обмежений у можливостях виготовляти озброєння, а Україна має отримати більше озброєнь для захисту неба та наступальних дій", - додав він.

Російський нічний обстріл

Окупанти вночі знову атакували південь України, а саме Одесу та Миколаїв. Під ударом опинилися порти, причали та торгові мережі.

Через атаку в Одесі та Миколаєві пошкоджені житлові будинки та інші будівлі, виникли пожежі. В Одесі постраждали щонайменше чотири людини, а у Миколаєві - 19 людей.

Цієї ночі агресор випустив по Україні 19 крилатих ракет та стільки ж дронів-камікадзе.

Більше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.