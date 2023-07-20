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Атака на юг: Ермак объяснил, как мир должен реагировать на российский террор

Фото: Ермак объяснил, как мир должен реагировать на российский террор (t.me/UA_National_Police)
Автор: Елизавета Драбкина

Мир должен нанести сокрушительный удар по экономике России и предоставить Украине больше вооружения после того, как оккупанты уже третий день атаковали мирных людей и объекты инфраструктуры на юге нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

После ночной атаки на Николаев и Одессу Ермак отметил, что российский террор направлен против мирных людей и объектов инфраструктуры, складов в попытке уничтожить возможности поставлять продовольствие в страны Глобального Юга.

Глава ОП подчеркнул, что есть только один ответ на террор - и это противодействие.

"Враг понимает только язык силы. Этот террор направлен как против украинцев, так и против государств Глобального Юга, где россияне хотят создать проблемы с едой, а также Запада, где по замыслу россиян должен быть кризис беженцев", - написал он.

Ермак призвал всех объединиться против этого зла.

"Экономика России должна испытать сокрушительный санкционный удар, ВПК должен быть ограничен в возможностях производить вооружение, а Украина должна получить больше вооружений для защиты неба и наступательных действий", - добавил он.

Российский ночной обстрел

Оккупанты ночью снова атаковали юг Украины, а именно Одессу и Николаев. Под ударом оказались порты, причалы и торговые сети.

Из-за атаки в Одессе и Николаеве повреждены жилые дома и другие здания, возникли пожары. В Одессе пострадали не менее четырех человек, а в Николаеве - 19 человек.

Этой ночью агрессор выпустил по Украине 19 крылатых ракет и столько же дронов-камикадзе.

Больше о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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НиколаевОдессаАндрей Ермак