Атака на Одесу: росіяни вдарили по енергетичному об'єкту ДТЕК

У ніч на 19 лютого, під час обстрілу Одеської області, російські терористи атакували енергетичний об'єкт ДТЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Внаслідок удару по енергооб'єкт без світла залишились частина домівок в:

Одесі;

Одеському районі.

Станом на ранок енергетики відновили світло в майже 15 тисячах родин після того, як переживили їх з резервних ліній, де це було можливо.

"Щойно енергетики отримають дозвіл від рятувальників, розпочнуть ліквідовувати наслідки атаки. Пріоритет - відновлення електропостачання для критичної інфраструктури, в тому числі теплових об'єктів", - додає ДТЕК.

Зазначається, що ремонтні роботи триватимуть цілодобово.