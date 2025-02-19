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Атака на Одесу: росіяни вдарили по енергетичному об'єкту ДТЕК

Середа 19 лютого 2025 10:41
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Атака на Одесу: росіяни вдарили по енергетичному об'єкту ДТЕК Фото: наслідки обстрілу Одеси (t.me/odeskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 19 лютого, під час обстрілу Одеської області, російські терористи атакували енергетичний об'єкт ДТЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Внаслідок удару по енергооб'єкт без світла залишились частина домівок в:

  • Одесі;
  • Одеському районі.

Станом на ранок енергетики відновили світло в майже 15 тисячах родин після того, як переживили їх з резервних ліній, де це було можливо.

"Щойно енергетики отримають дозвіл від рятувальників, розпочнуть ліквідовувати наслідки атаки. Пріоритет - відновлення електропостачання для критичної інфраструктури, в тому числі теплових об'єктів", - додає ДТЕК.

Зазначається, що ремонтні роботи триватимуть цілодобово.

Обстріл України у ніч на 19 лютого

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно завдають ударів по території України. Зокрема кожної ночі ворог вдається до атаки безпілотними літальними апаратами (БпЛА). У ніч на 19 лютого ворог запустив 167 дронів й 2 балістичні ракети "Іскандер".

Під час атаки постраждала Одеса. Спочатку було відомо про одного пораненого, але пізніше їх кількість зросла. Зокрема на обстріл міста відреагував й президент Володимир Зеленський.

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Одеса ДТЕК
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