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Атака на Одессу: россияне ударили по энергетическому объекту ДТЭК

Среда 19 февраля 2025 10:41
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Атака на Одессу: россияне ударили по энергетическому объекту ДТЭК Фото: последствия обстрела Одессы (t.me/odeskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 19 февраля, во время обстрела Одесской области, российские террористы атаковали энергетический объект ДТЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

Вследствие удара по энергообъекту без света остались часть домов в:

  • Одессе;
  • Одесском районе.

По состоянию на утро энергетики восстановили свет в почти 15 тысячах семей после того, как пережили их с резервных линий, где это было возможно.

"Как только энергетики получат разрешение от спасателей, начнут ликвидировать последствия атаки. Приоритет - восстановление электроснабжения для критической инфраструктуры, в том числе тепловых объектов", - добавляет ДТЭК.

Отмечается, что ремонтные работы будут продолжаться круглосуточно.

Обстрел Украины в ночь на 19 февраля

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно наносят удары по территории Украины. В частности каждую ночь враг прибегает к атаке беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). В ночь на 19 февраля враг запустил 167 дронов и 2 баллистические ракеты "Искандер".

Во время атаки пострадала Одесса. Сначала было известно об одном раненом, но позже их количество возросло. В частности на обстрел города отреагировал и президент Владимир Зеленский.

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Одесса ДТЭК
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