Атака на Одессу: россияне ударили по энергетическому объекту ДТЭК

В ночь на 19 февраля, во время обстрела Одесской области, российские террористы атаковали энергетический объект ДТЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

Вследствие удара по энергообъекту без света остались часть домов в:

Одессе;

Одесском районе.

По состоянию на утро энергетики восстановили свет в почти 15 тысячах семей после того, как пережили их с резервных линий, где это было возможно.

"Как только энергетики получат разрешение от спасателей, начнут ликвидировать последствия атаки. Приоритет - восстановление электроснабжения для критической инфраструктуры, в том числе тепловых объектов", - добавляет ДТЭК.

Отмечается, что ремонтные работы будут продолжаться круглосуточно.