Атака на Одеську область: РФ вдарила по газовому об'єкту, пожежу бачили з Румунії

Що відбувалося вночі

За даними румунських журналістів, на номер 112 надійшло 19 дзвінків про пожежу, яка спалахнула внаслідок удару на українській території. Повітряна тривога в Румунії тривала близько 90 хвилин.

"Близько 01:10 Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій надіслала повідомлення RO-Alert для північної частини повіту Тулча, інформуючи громадян про можливість падіння об’єктів з повітряного простору та про необхідність вжити заходів безпеки", - повідомили рятувальники.

Міністерство національної оборони Румунії за допомогою спеціальних засобів виявило російські цілі на території України, поблизу північного кордону з Румунією, в районі річки Дунай та рукава Кілія-Веке.

Після удару на українській території спалахнула пожежа, що спричинило плутанину серед місцевих жителів Румунії, які подумали, що вогонь поруч із ними.

Реакція в Україні

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підтвердив атаку на Ізмаїльській район та повідомив про пошкодження газової інфраструктури.

"Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження газової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували наші вогнеборці. Наразі проводяться роботи по випуску газу з системи", - йдеться у заяві Кіпера.

Він уточнив, що вогонь повністю знищив виробниче обладнання. Через пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів.

Роботи з ліквідації наслідків тривають, на місці працюють усі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ проти мирного населення.