Безпілотники РФ вдарили по Одещині: горіли радіоринок і гуртожиток (фото)
Російська армія у ніч на понеділок, 4 серпня, дронами атакувала Одеську область. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
За даними ДСНС, найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку.
Окрім цього в Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвірʼї.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі пролунали вибухи під час дронової атаки.
Обстріл Одеси 24 липня
Нагадаємо, у ніч на 24 липня, Одесу атакували понад 30 російських дронів. Внаслідок обстрілу спалахнув ринок Привоз, пошкоджено пам’ятки архітектури в історичному центрі.
За словами мера Одеси Геннадія Труханова, під удар потрапив відомий у всьому світі Приморський бульвар.
Внаслідок атаки російських безпілотників значних пошкоджень зазнала дев’ятиповерхова житлова будівля - зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи. Через обстріл постраждали чотири людини та один домашній кіт.