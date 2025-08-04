Безпілотники РФ вдарили по Одещині: горіли радіоринок і гуртожиток (фото)

Російська армія у ніч на понеділок, 4 серпня, дронами атакувала Одеську область. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку.

Окрім цього в Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвірʼї.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі пролунали вибухи під час дронової атаки.