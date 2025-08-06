Атака на Одесскую область: РФ ударила по газовому объекту, пожар видели из Румынии

Что происходило ночью

По данным румынских журналистов, на номер 112 поступило 19 звонков о пожаре, который вспыхнул в результате удара на украинской территории. Воздушная тревога в Румынии продолжалась около 90 минут.

"Около 01:10 Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям направила сообщение RO-Alert для северной части уезда Тулча, информируя граждан о возможности падения объектов из воздушного пространства и о необходимости принять меры безопасности", - сообщили спасатели.

Министерство национальной обороны Румынии с помощью специальных средств выявило российские цели на территории Украины, вблизи северной границы с Румынией, в районе реки Дунай и рукава Килия-Векэ.

После удара на украинской территории вспыхнул пожар, что вызвало путаницу среди местных жителей Румынии, которые подумали, что огонь рядом с ними.

Реакция в Украине

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил атаку на Измаильский район и сообщил о повреждении газовой инфраструктуры.

"Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения газовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, который в 07:25 ликвидировали наши пожарные. Сейчас проводятся работы по выпуску газа из системы", - говорится в заявлении Кипера.

Он уточнил, что огонь полностью уничтожил производственное оборудование. Из-за повреждения магистрального газопровода временно отключены 2,5 тысячи абонентов.

Работы по ликвидации последствий продолжаются, на месте работают все уполномоченные службы. Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против мирного населения.