Атака на Новоросійськ спрацювала: експорт нафти з РФ впав до мінімуму за 8 місяців, - ЗМІ

Агентство зазначає, що в період з 16 березня по 12 квітня 2026 року обсяги постачань становили в середньому 3,22 млн барелів на добу, що є найнижчим рівнем із серпня 2025 року.

Порівняно з попереднім звітним періодом, середньодобовий експорт скоротився на 200 тисяч барелів. Головним чинником падіння став простій терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську, який припинив роботу на п’ять днів після атаки в ніч проти 5 квітня.

Попри фізичне скорочення обсягів, прибутки агресора продовжують зростати завдяки світовому подорожчанню сировини. Зокрема, у період з 16 березня до 12 квітня РФ заробляла 2,12 млрд. доларів на тиждень, а з 9 березня по 5 квітня - 2,07 млрд.

Нафта марки Urals у Балтійському морі здорожчала до 95,83 доларів за барель, у Чорному - до 94,18 доларів. Вартість російської сировини, вже доставленої до Індії, сягнула 126,34 доларів за барель.

Ключовими споживачами залишаються Китай, Індія та Туреччина. Водночас Bloomberg фіксує посилення конспірації: російські танкери все частіше приховують реальні пункти призначення, вказуючи замість них "Суец" або "Порт-Судан", що значно ускладнює відстеження кінцевих покупців.

Нагадаємо, в ніч на 5 квітня дрони вдарили по Новоросійську - у мережі з’являлися відео пожежі на терміналі "Шесхаріс". Крім того, були повідомлення про вибухи на об’єкті "Транснефті", де обслуговуються великі танкери.