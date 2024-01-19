UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Атака на нафтобазу та завод у Росії. У ГУР пояснили, якої шкоди завдали окупантам

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Атака на нафтобазу під Брянськом та пороховий завод під Тамбовом завдала шкоди окупантам. Зокрема, це ускладнює логістику росіян та зриває графіки постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об'єктах на території держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна у постачанні паливно-мастильних матеріалів і не тільки, - це ускладнює логістику для окупантів. Це зриває графіки постачання, графіки забезпечення. Відповідно дає додаткові можливості, запас часу і збільшує простір для маневру для наших захисників", - сказав він.

Юсов також прокоментував заяви росіян, що українські безпілотники можуть пролітати відстані до 900 кілометрів.

"Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Але українські безпілотники можуть долати і не такі відстані. Якщо говорити про реакцію в російську суспільстві, то всі питання до Путіна, Шойгу, Герасимова, до тих, які продовжують геноцидну війну проти України", - додав представник ГУР.

Що відомо

Нагадаємо, в ніч на 19 січня у місті Клинці Брянської області спалахнула потужна пожежа на нафтобазі.  Як повідомив співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах, це наслідок успішної операції Головного управління розвідки Міноборони.

Також сьогодні росЗМІ повідомили про атаку дронів на Тамбовський пороховий завод. Він розташований у російському місті Котовськ, там виготовляють порох для зброї та боєприпасів.

Джерела РБК-Україна також підтвердили, що за цією атакою також стоїть ГУР.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Головне управління розвідкиБрянська областьАтака дронівГУРВійна в УкраїніВійна Росії проти України