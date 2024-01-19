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Атака на нефтебазу и завод в России. В ГУР объяснили, какой ущерб нанесли оккупантам

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Атака на нефтебазу под Брянском и пороховой завод под Тамбовом нанесла ущерб оккупантам. В частности, это усложняет логистику россиян и срывает графики поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Хороший грохот, хорошая бавовна. Регулярно такие события случаются на военных объектах на территории государства-агрессора. Понятно, что когда речь идет о нефтебазе, которая задействована в поставках горюче-смазочных материалов и не только, - это усложняет логистику для оккупантов. Это срывает графики поставок, графики обеспечения. Соответственно дает дополнительные возможности, запас времени и увеличивает пространство для маневра для наших защитников", - сказал он.

Юсов также прокомментировал заявления россиян, что украинские беспилотники могут пролетать на расстояния до 900 километров.

"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Но украинские беспилотники могут преодолевать и не такие расстояния. Если говорить о реакции в российском обществе, то все вопросы к Путину, Шойгу, Герасимову, к тем, которые продолжают геноцидную войну против Украины", - добавил представитель ГУР.

Что известно

Напомним, в ночь на 19 января в городе Клинцы Брянской области вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Как сообщил собеседник РБК-Украина в спецслужбах, это следствие успешной операции Главного управления разведки Минобороны.

Также сегодня росСМИ сообщили об атаке дронов на Тамбовский пороховой завод. Он расположен в российском городе Котовск, там производится порох для оружия и боеприпасов.

Источники РБК-Украина также подтвердили, что за этой атакой стоит ГУР.

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