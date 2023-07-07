Атака на Львів, обмін полоненими та візит Зеленського до Болгарії: новини за 6 липня

Війна Росії проти України: останні новини

За даними на ранок четверга, 6 липня, українські військові ліквідували за добу 600 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 232 300 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 артсистеми та 21 БПЛА.

Протягом доби українські воїни виконали 1293 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Знищили та поранили майже три роти росіян.

ЗСУ мають успіх в районі села Кліщіївка Бахмутського району і продовжують вести наступ на трьох напрямках. Ідуть важкі бої.

Українські військові наступають на двох напрямках у Запорізькій області та просуваються під Бахмутом, а росіяни намагаються проводити атаки на чотирьох напрямках у Донецькій області (зведення Генштабу).

Росіяни атакували Львів

Вночі у четвер, 6 липня, у Львові пролунали вибухи. Росія атакувала обласний центр ракетами "Калібр", які потрапили до житлової багатоповерхівки. Сили ППО збили 7 із 10 ворожих ракет.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв вже зросла до семи. Вже ввечері глава Львівської ОВА повідомив, що під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої внаслідок нічного обстрілу армії РФ.

Все що відомо про нічну атаку РФ на Львів можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Україна повернула з російського полону понад 40 захисників

В рамках обміну полоненими з Росією Україна змогла повернути додому понад 40 наших військових. Йдеться про оборонців Маріуполя та бійців з Бахмутського напрямку. Серед звільнених є двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсону.

Пізніше Служба безпеки України показала відео вчорашнього обміну полоненими.

Зеленський відвідав Болгарію

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії у четвер, 6 липня.

Глава держави провів переговори з премʼєр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками та журналістами.

Після зустрічі Зеленського з прем’єром Болгарії в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Крім того, сьогодні під час візиту президента було підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво країн в галузі енергетики.

Однак Болгарія відмовилась надавати Україні військову допомогу, щоб нібито не загострювати ситуацію на фронті.

Пізніше Зеленський заявив про ухвалення владою Болгарії рішення щодо надання нашій країні значного пакета оборонної допомоги.

Також президент Володимир Зеленський публічно розкритикував свого болгарську колегу Румена Радева через його позицію щодо війни Росії проти України.

Пізніше стало відомо, що з Болгарії Зеленський вирушив до Праги, де зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом.

ППО і не тільки. Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Фінляндія вирішила 6 липня оголосити про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійде, зокрема, зенітне озброєння.

"Фінляндія поставить Україні більше військової техніки. Президент Республіки ухвалив рішення з цього питання 6 липня 2023 року за пропозицією уряду", - йдеться у повідомленні уряду.

Це буде 17-те постачання військової техніки в Україну, зокрема зенітне озброєння та боєприпаси.

Зазначається, що з оперативних причин і для забезпечення того, щоб доставка досягла місця призначення, докладнішу інформацію про зміст допомоги, спосіб доставки або його розклад опубліковано не буде.

США сьогодні оголосять нову допомогу Україні. До неї увійдуть касетні снаряди, - Reuters

Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 7 липня, оголосять новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть касетні боєприпаси.

У пакеті допомоги, вартість якого, значно перевищує 500 мільйонів доларів, Україна отримає боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, бойових машин Bradley і бронетранспортерів Stryker.

Однак, за словами чиновників, пакет все ще обговорюється і може змінитися.

Варто зазначити, що цей пакет допомоги стане 42-м, затвердженим Сполученими Штатами для України з початку повномасштабного російського вторгнення, на загальну суму понад 40 мільярдів доларів.

За інформацією Sky News, представник Білого дому підтвердив журналістам, що надсилання касетних боєприпасів Україні "активно розглядається", але наразі немає жодних рішень.