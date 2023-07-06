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СБУ показала відео сьогоднішнього обміну полоненими

Новость на русском →
Четвер 06 липня 2023 20:40
СБУ показала відео сьогоднішнього обміну полоненими Фото: СБУ показала відео сьогоднішнього обміну полоненими (t.me/ermaka2022)
Автор: Іван Носальський

Україна сьогодні, 6 липня, змогла повернути додому 45 захисників, які перебували у російському полоні. СБУ показала нове відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ у Telegram.

Правоохоронці наголошують, що обмін полоненими - результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених.

"Цей обмін, як і попередні, став можливим завдяки копіткій роботі та тривалим переговорам", - зазначають у СБУ.

Там також наголосили, що продовжують працювати для того, щоб повернути додому всіх полонених та примусово депортованих українців.

Обмін полоненими

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, між Росією та Україною відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися два офіцери, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсона.

Військові захищали Маріуполь та Бахмут від російських окупантів. Серед звільнених також є поранені.

При цьому Україна повернула двох дітей, яких незаконно депортувала Росія.

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