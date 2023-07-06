Україна та Болгарія домовилися про співпрацю в енергетиці

Український президент Володимир Зеленський здійснив візит до Болгарії та зустрівся з прем'єр-міністра Ніколаєм Денковим. Під час візиту було підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво країн в галузі енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Документ підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики Болгарії Румен Радев.

Меморандум має на меті створення рамкових умов для поглиблення співпраці в енергетичному секторі України та Болгарії на основі принципу взаємної вигоди та з урахуванням спільних інтересів і цілей обох країн.

Сторони зобов'язалися:

забезпечувати доступну енергію,

підтримувати промисловий і регіональний розвиток,

підтримувати безпеку й добробут своїх народів,

розширювати співпрацю,

розширювати загальну прихильність до захисту довкілля й пом'якшення наслідків зміни клімату,

скорочувати викиди вуглецю.

З урахуванням статусу України як кандидата на вступ до Європейського Союзу та зобов'язань Болгарії як держави – члена ЄС сторони домовилися активізувати подальшу взаємовигідну співпрацю у сфері ядерної енергетики, "зеленої" енергетики, водню, систем накопичення енергії та "розумних" мереж.

Пріоритетами у співпраці визначені також обмін знаннями та досвідом щодо захисту енергетичної інфраструктури від фізичних, електромагнітних і кіберзагроз.

Зеленський в Болгарії

Сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софіїї.

Після зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

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