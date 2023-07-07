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Ракетна атака на Львів: кількість жертв збільшилась до 7

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Львів, П'ятниця 07 липня 2023 00:20
Ракетна атака на Львів: кількість жертв збільшилась до 7 Фото: місце події у Львові (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У Львові під час аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованого будинку внаслідок російської ракетної атаки було виявлено тіло ще одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Таким чином, кількість жертв збільшилася до семи людей.

Чиновник уточнив, що загибла - жінка.

"Сім загиблих. Під завалами багатоквартирного будинку у Львові, в який влучила ракета, виявили тіло ще однієї жінки.", - розповів голова ОВА.

Ракетний удар РФ по Львову

У Львові минулої ночі, 6 липня, пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги в Україні. РФ атакувала обласний центр ракетами "Калібр", які поцілили у житлову багатоповерхівку. Сили протиповітряної оборони збили 7 із 10 ворожих ракет.

Згодом стало відомо, що кількість жертв уже зросла до п'яти осіб. Вже ввечері голова Львівської ОВ повідомив, що під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої внаслідок нічних обстрілів армії РФ.

Все, що відомо про нічну атаку РФ на Львів, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Львів ракетный удар
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