Ракетна атака на Львів: кількість жертв збільшилась до 7

У Львові під час аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованого будинку внаслідок російської ракетної атаки було виявлено тіло ще одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького .

Таким чином, кількість жертв збільшилася до семи людей.

Чиновник уточнив, що загибла - жінка.

"Сім загиблих. Під завалами багатоквартирного будинку у Львові, в який влучила ракета, виявили тіло ще однієї жінки.", - розповів голова ОВА.

Ракетний удар РФ по Львову

У Львові минулої ночі, 6 липня, пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги в Україні. РФ атакувала обласний центр ракетами "Калібр", які поцілили у житлову багатоповерхівку. Сили протиповітряної оборони збили 7 із 10 ворожих ракет.

Згодом стало відомо, що кількість жертв уже зросла до п'яти осіб. Вже ввечері голова Львівської ОВ повідомив, що під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої внаслідок нічних обстрілів армії РФ.

Все, що відомо про нічну атаку РФ на Львів, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.