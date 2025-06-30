Атака на Кривий Ріг: з'явились фото наслідків

Обстріл України

Зранку, 30 червня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Кривому Розі. За інформацією місцевої влади, внаслідок атаки у місті постраждали троє людей. Стан 52-річного чоловіка оцінюється як тяжкий. Ще дві жінки - 44 та 54 років - отримали медичну допомогу на місці, їхній стан задовільний.

Також сьогодні вибухи лунали біля Харкова. За словами мера міста Ігоря Терехова, звуки були чутні з околиць, за межами міста.

Пізніше стало відомо про влучання в трьох локаціях у Харківському та Чугуївському районах, через що спалахнули пожежі.

У ніч на 30 червня Росія запустила по Україні 107 дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони змогли знешкодити 74 з них - переважно над північними, східними та південними регіонами. Із загальної кількості збитих: 64 безпілотники знищили вогневими засобами, ще 10 - локаційно втрачені або були придушені засобами радіоелектронної боротьби.

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