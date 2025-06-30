У Кривому Розі внаслідок атаки троє постраждалих, серед них є "важкий"

Російські терористи атакували Кривий Ріг безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed. Внаслідок обстрілу, станом на зараз, відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Ради оборони міста Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Як розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, під час атаки вдалось знищити два безпілотники. Внаслідок влучання одного з дронів сталась пожежа.

За словами голови Ради оборони міста Кривого Рогу, внаслідок терористичної атаки ворога постраждали троє людей , серед яких один "важкий". Останній вже перебуває в операційній.

"Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчому палаці культури (місцеві зрозуміють). Будівельні матеріали, заяви на матеріальну допомогу від міста", - заявив Вілкул.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно обстрілюють територію України. Для атак ворог застосовує ракети різних типів, дрони, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи). Найбільше від атак страждають прифронтові населені пункти та загалом області.

До атак дронами ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 30 червня росіяни запустили 107 безпілотників. Станом на 09:00 протиповітряною обороною (ППО) знешкоджено 74 ворожі дрони типу "Шахед" та безпілотники іншого типу.

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