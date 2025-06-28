РФ атакувала Харків дронами: в одному з районів горить будинок, є постраждалий

Росіяни ввечері, 28 червня, атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежу та є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"За уточненою інформацією, у Харкові прильотів не було, сьогодні від ворожих обстрілів страждало передмістя", - поінформував Терехов.

"Попередньо, є постраждалий. На місці працюють бригади ДСНС та медики", - додав він.

Через кілька хвилин Синєгубов заявив, що за уточненою інформацією, через "прильот" дрону горить дах приватного будинку.

"Попередньо маємо інформацію про приліт у Київському районі. На місці - пожежа, горить приватний будинок", - написав Терехов о 20:28.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, цього вечора над Харковом та областю було зафіксовано ворожі безпілотники.

Приблизно о 19:38 у місті прогримів перший вибух, а після ще серія звуків вибухів.

Пізніше Терехов повідомив, що Сили оборони збили над Харків ударний дрон росіян і, попередньо, обійшлося без наслідків. Водночас він попередив, що ворожа атака триває.

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