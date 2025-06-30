Пожежі та поранені: що відомо про наслідки ударів "Шахедів" у Харківській області

Вночі, 30 червня, Росія атакувала Харківську область за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед". Як мінімум чотири особи постраждали.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Оновлено о 2:19. Ще одній людині знадобилася медична допомога. Кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Оновлено о 2:15. У Пісочині медична допомога знадобилася трьом особам. За словами Синєгубова, їм надається вся необхідна допомога.

Також влучання "Шахеда" зафіксовано в місті Дергачі, Харківського району. За попередніми даними, будівля отримала пошкодження. Спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

У селі Пісочин через влучання безпілотника пошкоджено будівлю СТО. У результаті спалахнула пожежа.

За його словами, у трьох населених пунктах зафіксовано пошкодження будівель унаслідок ворожої атаки.

Атаки Росії на Харків

Росія постійно атакує Харків дронами і ракетами. 25 червня РФ завдала щонайменше 7 ударів дронами типу "Шахед" по місту. Унаслідок атаки, пошкоджено незаселений житловий будинок, спалахнула пожежа.

28 червня Росія також атакувала Харків дронами. Унаслідок обстрілу загорівся приватний будинок.

У ніч на 30 червня на тлі запуску росіянами чергової партії "Шахедів", у місті пролунали вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вибухи були за межами міста.

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