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Ворог атакував понад сотнею дронів: як відпрацювали сили ППО цієї ночі

Понеділок 30 червня 2025 09:08
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Ворог атакував понад сотнею дронів: як відпрацювали сили ППО цієї ночі Ілюстративне фото: (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія атакувала територію України у ніч на 30 червня 107 ударними дронами типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

У ніч на 30 червня, з 22:00 29 червня, противник атакував 107-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, та Гвардійське - ТОТ Криму.

Основний напрямок удару ворога - Донеччина та Харківщина. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі дрони типу "Шахед" та безпілотники іншого типу на півночі, сході та півдні країни. З них 64 - збито вогневими засобами ураження, 10 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Удар дронів по Харківській області 30 червня

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 30 червня, російська армія знову атакувала територію України ударними безпілотниками типу "Шахед".

Основним напрямком атаки був Харків та область. Зоурема, ми писали, що у Харкові було чути вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що звуки долинали з-за меж міста.

Пізніше стало відомо про влучання в трьох локаціях у Харківському та Чугуївському районах, через що спалахнули пожежі.

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Війна в Україні Повітряні сили України ППО
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