Атака на Кривой Рог: появились фото последствий

Обстрел Украины

Утром, 30 июня, во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Кривом Роге. По информации местных властей, в результате атаки в городе пострадали три человека. Состояние 52-летнего мужчины оценивается как тяжелое. Еще две женщины - 44 и 54 лет - получили медицинскую помощь на месте, их состояние удовлетворительное.

Также сегодня взрывы раздавались возле Харькова. По словам мэра города Игоря Терехова, звуки были слышны с окраин, за пределами города.

Позже стало известно о попадании в трех локациях в Харьковском и Чугуевском районах, из-за чего вспыхнули пожары.

В ночь на 30 июня Россия запустила по Украине 107 дронов различных типов. Силы противовоздушной обороны смогли обезвредить 74 из них - преимущественно над северными, восточными и южными регионами. Из общего количества сбитых: 64 беспилотника уничтожили огневыми средствами, еще 10 - локально потеряны или были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.