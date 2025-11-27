Атака на Кримській міст: у Росії до довічного увʼязнення засудили вісьмох людей
Російський суд засудив до довічного ув’язнення вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту у жовтні 2022 року. Їх визнали винними у тероризмі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням The Guardian.
Як зазначають ЗМІ, суд у Ростові-на-Дону визнав вісьмох фігурантів винними у теракті на мосту, що сполучає Росію з окупованим Кримом і є ключовою логістичною артерією для забезпечення російських сил у війні проти України. Усім обвинуваченим призначили довічне ув’язнення.
За інформацією слідства, вибух стався у жовтні 2022 року після детонації вантажівки, що призвела до обвалення двох прольотів мосту та пожежі на залізничній частині.
Тоді загинули п’ятеро людей. Москва назвала інцидент терактом і відповіла масованими ударами по українській енергетичній інфраструктурі.
Служба безпеки України раніше підтвердила свою причетність до операції, наголосивши, що міст є легітимною військовою ціллю в умовах війни.
Як уточнило видання Радіо. Свобода, вирок винесли Артему та Георгію Азатьянам, Роману Соломку, Володимиру Злобі, Артуру Терчаняну, Олександру Биліну, Олегу Антипову та Дмитру Тяжелих.
Публічних коментарів засуджених не наводиться.
Підрив Кримського мосту
Як відомо, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту було підірвано вантажівку. Тоді, окрім вибуху, трапилася й масштабна пожежа.
А вже у липні 2023 року була повторна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. За словами голови СБУ Василя Малюка, атаку організували за допомогою дронів Sea Baby.
У липні 2024 року командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа наголошував, що звільнення Криму неможливе без знищення Керченського мосту.
За його словами, попри завдані по ньому удари, ця споруда й надалі використовується як логістичний маршрут для російських окупаційних військ, хоча обсяги перевезень уже значно менші, ніж раніше.
Вже у травні 2025 року речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук назвав єдину причину, через яку міст все ще стоїть.