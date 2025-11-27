ua en ru
Политика
Атака на Крымский мост: в России к пожизненному заключению приговорили восемь человек

Четверг 27 ноября 2025 15:31
Атака на Крымский мост: в России к пожизненному заключению приговорили восемь человек Фото: Крымский мост атаковали в октябре 2022 года (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российский суд приговорил к пожизненному заключению восьмерых обвиняемых по делу о взрыве на Керченском мосту в октябре 2022 года. Их признали виновными в терроризме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечают СМИ, суд в Ростове-на-Дону признал восьмерых фигурантов виновными в теракте на мосту, который соединяет Россию с оккупированным Крымом и является ключевой логистической артерией для обеспечения российских сил в войне против Украины. Всем обвиняемым назначили пожизненное заключение.

По информации следствия, взрыв произошел в октябре 2022 года после детонации грузовика, что привело к обрушению двух пролетов моста и пожару на железнодорожной части.

Тогда погибли пять человек. Москва назвала инцидент терактом и ответила массированными ударами по украинской энергетической инфраструктуре.

Служба безопасности Украины ранее подтвердила свою причастность к операции, подчеркнув, что мост является легитимной военной целью в условиях войны.

Как уточнило издание Радио. Свобода, приговор вынесли Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобе, Артуру Терчаняну, Александру Билину, Олегу Антипову и Дмитрию Тяжелых.

Публичных комментариев осужденных не приводится.

Подрыв Крымского моста

Как известно, 8 октября 2022 года на Крымском мосту был взорван грузовик. Тогда, кроме взрыва, случился и масштабный пожар.

А уже в июле 2023 года была повторная атака на Крымский мост. Тогда были разрушены два пролета. По словам главы СБУ Василия Малюка, атаку организовали с помощью дронов Sea Baby.

В июле 2024 года командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа отмечал, что освобождение Крыма невозможно без уничтожения Керченского моста.

По его словам, несмотря на нанесенные по нему удары, это сооружение и в дальнейшем используется как логистический маршрут для российских оккупационных войск, хотя объемы перевозок уже значительно меньше, чем раньше.

Уже в мае 2025 года представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук назвал единственную причину, по которой мост все еще стоит.

