Атака на Київ: 2 червня у метро укрилася рекордна кількість людей

У ніч проти 2 червня під час повітряної тривоги на станціях київського метрополітену перебували понад 41 000 осіб, серед яких майже 4 500 - діти. Це найвищий показник кількості людей, які шукали прихисток у підземці під час нічної тривоги за останні роки.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на КМДА.
Головне:
У столичному метро є 46 підземних станцій, які працюють у режимі укриття під час повітряної тривоги, при цьому всі вестибюлі відкриті на вхід.
У комунальному підприємстві наголошують, що станції не функціонують як постійні нічліги у звичайний час, а доступ відкривається виключно для укриття під час небезпеки.
Якщо ви плануєте перебувати на станції вночі під час тривоги, необхідно:
Через велику кількість людей пасажирів закликають дотримуватися правил, щоб не створювати перешкод для евакуації.
"Не варто приносити громіздкі речі, які можуть заважати пересуванню пасажирів. Також необхідно залишати вільними проходи та шляхи евакуації. Зокрема, намети можуть суттєво ускладнювати використання евакуаційних шляхів у разі позаштатної ситуації", - йдеться у повідомленні.
Для перебування в укритті радять мати при собі:
Для зручності метрополітен рекомендує обирати центральні станції, де зазвичай перебуває менше людей.
Раніше ми писали про те, що РФ в ніч проти 2 червня вкотре завдала удару по Києву та низці інших міст. Уже відомо про чотирьох загиблих і понад півсотні постраждалих. Під атакою опинились майже усі райони столиці, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.
Читайте також про те, як поводитись у метрополітені під час повітряних тривог.