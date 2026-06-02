Атака на Київ: 2 червня у метро укрилася рекордна кількість людей

Головне: У ніч на 2 червня київське метро зафіксувало рекордну кількість людей під час повітряної тривоги - понад 41 000 осіб, включно з 4 500 дітьми.

під час повітряної тривоги - понад 41 000 осіб, включно з 4 500 дітьми. Для ночівлі на станції під час тривоги потрібно прибути до моменту закриття входу , обов'язково попередити поліцію або працівників метро та розміститися на платформі.

, обов'язково попередити поліцію або працівників метро та розміститися на платформі. Заборонено приносити громіздкі речі, зокрема намети, можуть блокувати шляхи евакуації; також метро рекомендує обирати центральні станції через меншу щільність людей.

Як залишитися на ніч у метро

У столичному метро є 46 підземних станцій, які працюють у режимі укриття під час повітряної тривоги, при цьому всі вестибюлі відкриті на вхід.

У комунальному підприємстві наголошують, що станції не функціонують як постійні нічліги у звичайний час, а доступ відкривається виключно для укриття під час небезпеки.

Якщо ви плануєте перебувати на станції вночі під час тривоги, необхідно:

Прибути на станцію до моменту її закриття на вхід.

Повідомити про намір залишитися на ніч працівників метро або поліцію.

Спуститися на платформу, де персонал підкаже найбільш зручне місце для розміщення.

Під час атаки в ніч проти 2 червня (фото: КМДА/Facebook)

Правила безпеки та комфорту

Через велику кількість людей пасажирів закликають дотримуватися правил, щоб не створювати перешкод для евакуації.

"Не варто приносити громіздкі речі, які можуть заважати пересуванню пасажирів. Також необхідно залишати вільними проходи та шляхи евакуації. Зокрема, намети можуть суттєво ускладнювати використання евакуаційних шляхів у разі позаштатної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Для перебування в укритті радять мати при собі:

теплі речі;

каремати;

воду;

ліки;

засоби гігієни;

пелюшки та пакетики для домашніх тварин.

Для зручності метрополітен рекомендує обирати центральні станції, де зазвичай перебуває менше людей.